תיעוד חדש: מטוסים ממריאים אנכית לקרב עם איראן מ'מיני נושאת מטוסים' 

פיקוד המרכז האמריקני פרסם אחר הצהריים (ראשון) תיעוד וידאו המציג מטוסי קרב בעת שהם ממריאים מסיפונה של נושאת המטוסים האמריקנית הקטנה Boxer.

בתיעוד נראה המטוס מתכונן להמראה והרגעים לאחר שהמריא, אך ההמראה עצמה לא נראית ככל הנראה מסיבות של ביטחון מידע.

כלי שיט זה, המוגדר כספינת סער אמפיבית, משמש כפלטפורמה ניידת להובלת כוחות נחיתה ומסוקים, ומאפשר הפעלת כוח אווירי ללא צורך בנושאות המטוסים הגדולות של הצי.

המטוסים הנראים בסרטון הרשמי הם מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35B, אשר משמשים את כוחות ארצות הברית באופן פעיל במסגרת המלחמה והמבצעים המבצעיים המנוהלים נגד איראן. מטוסי החמקן הללו מהווים מרכיב מרכזי במערך ההרתעה והתקיפה האמריקני באזור המזרח התיכון בשל מערכות המכ"ם והנשק המתקדמות שלהם.

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הייחודיות של מטוסי ה-F-35B מתבטאת ביכולתם לבצע המראה קצרה ונחיתה אנכית, המאפשרת להם לפעול ישירות מסיפונים המוגבלים במרחב כגון זה של ה-Boxer. תכונה זו מייתרת את הצורך במערכות כבלים לעצירה או בקטפולטות לשיגור, ומעניקה לצבא ארצות הברית גמישות אסטרטגית גבוהה בפריסת כוח אווירי זמין בקרבת זירות הלחימה.