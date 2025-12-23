לוח השחמט Phantom שפותח במיניאפוליס קבע שיא עולמי חדש כשהוכר על-ידי World Record Academy כלוח השחמט הרובוטי הראשון בעולם הבנוי כולו מעץ טבעי | המיזם, שגייס כמעט שני מיליון דולר בקמפיין מימון המונים בשנת 2021, מצליח לחבר בין עבודת נגרות קלאסית לבין רובוטיקה ו-AI המספקת חוויה שקטה וחלקה (טכנולוגיה)
רב האמן האמריקני הנס נימן גבר על חברו לנבחרת פביאנו קארואנה בתחרות יוצאת דופן ששילבה טקטיקה, נשימה ושליטה עצמית | האירוע התקיים ימים ספורים לפני טורניר השחמט העולמי ה"פריסטייל גרנד סלאם" בדרום אפריקה (בעולם)
רובוט שחמט מבוסס בינה מלאכותית מתקדמת הופיע במסגרת תערוכת הטכנולוגיה בשנגחאי ושיחק סימולטנית נגד שני בני אדם באמצעות יכולות ראייה ממוחשבת ואלגוריתמים חכמים - כשהקהל עוקב בהתרגשות אחרי ההצגה שממחישה כיצד הבינה המלאכותית פורצת גבולות במשחקים עתיקים (טכנולוגיה)
המאבק האישי בין אלטמן למאסק מקבל תפנית על הלוח - מודל o3 של OpenAI התחרה מול Grok 4 בגמר הטורניר, לאחר שלושה ימי משחקים במתחם Kaggle Game Arena של גוגל | עם 90.8% דיוק במסעים לעומת 80.2% בלבד ליריב, שמר o3 על רצף ניצחונות מושלם והותיר את היריב עם טעויות קשות ואובדן מלכה במספר משחקים | בגמר שודרה גם פרשנות חיה של מגנוס קרלסן ודיוויד האוול, שלא חסכו בביקורת על יכולות ה-AI של מאסק (טכנולוגיה)
למרות היכולות המרשימות בתחומים רבים, ChatGPT מגלה מגבלות מפתיעות כשזה מגיע למשחק השחמט – עם שגיאות בסיסיות, חוסר הבנה של חוקי המשחק, ואסטרטגיה בלתי עקבית שמאתגרת את אמון המשתמשים ביכולתו הלוגית (טכנולוגיה)
סוכנות הידיעות הצרפתית (AFP) דיווחה הבוקר כי ממשלת טליבאן השעתה את משחק השחמט ברחבי אפגניסטן, בנימוק כי הוא עלול להיות קשור להימורים, האסורים על פי חוקי המוסר במדינה | "עד שיתקבלו הבהרות בנושא זה, השחמט מושעה באפגניסטן" נאמר (העולם הערבי)