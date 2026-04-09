פרטים חדשים על המחדל הביטחוני: השניים שגוייסו על ידי המודיעין האיראני לא הסתפקו בתכנון, אלא ביצעו ניסוי בחומר נפץ במקלט ציבורי בחיפה | היעד לפגיעה: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט | גורם בחקירה: "נס שלא נגמר באסון כבד" (חדשות)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד נער כבן 14 מאזור המרכז, בגין מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, הדחה בחקירה ועוד, לאחר שביצע משימות בתשלום עבור גורמים עוינים, למרות שחשד שמדובר בגורמים איראניים (חדשות)
משפטים חשאיים, חקירות בפיקוח משמרות המהפכה והוצאות להורג הרחק מעין הציבור: בארגון הטרור מעריכים כי חיסולי בכירים ותקיפות מדויקות לא יכלו להתבצע ללא חדירה מודיעינית בדרגי פיקוד גבוהים – וחוששים מקריסת מנגנוני הביטחון הפנימיים | גורם צבאי לבנוני: “חיסולי הבכירים והתקיפות המדויקות מעידים על פרצה אנושית עמוקה – ולא מדובר בדרגים הנמוכים” (חדשות)
תמונה של ראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת טלפון חשפה מדבקה על גבי עדשת הטלפון של ראש הממשלה | התמונה חרכה מיד את הרשתות החברתיות, בעיקר אלו הערביות, כאשר אלו ייחסו את המהלך לתקיפות האחרונות של הקבוצה האיראנית "חנדלה" (חדשות)