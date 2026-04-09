בנט

פרטים חדשים ומטלטלים נחשפים בפרשת הריגול החמורה עבור איראן, במסגרתה נעצרו עמי גיידרוב וחברו בחשד לפעילות חבלנית עוינת בהכוונת גורמי מודיעין איראניים.

לפי הדיווח של לי עייש, כתבת פלילים בערוץ I24NEWS, השניים לא הסתפקו רק ביצור חומר נפץ, אלא גם ביצעו ניסויי שטח כדי לבחון את יעילות המטענים. אחד הניסויים לפי הדיווח בוצע בלב אוכלוסייה אזרחית, בתוך מקלט ציבורי הממוקם בחניון תת-קרקעי בעיר חיפה. במהלך הניסוי, הפעילו השניים מטען נפץ ואף תיעדו את רגע הפיצוץ במצלמותיהם. מוקדם יותר היום דווח כי מי שסומן לפגיעה על ידי הצעיר החשוד המרכזי היה ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. פרשת הריגול נחשפה הבוקר. כפי שדווח בכיכר השבת, עמי גיידרוב, בן 22 תושב חיפה, נעצר במהלך חודש מרץ 2026 בחשד שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים. גיידרוב עמד בקשר עם גורם איראני החל מאוגוסט 2025, ובמסגרת קשר זה ביצע מספר רב של משימות בעבור סכומי כסף גבוהים. בהנחיית מפעילו, הסכים גיידרוב לייצר חומר נפץ אשר היה מיועד לפגיעה באישיות בכירה - פרט שמעלה את חומרת הפרשה באופן משמעותי.

מעצר החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

לטובת ניהול הקשר עם מפעיליו, רכש גיידרוב טלפונים ייעודיים. כמו כן, שכר דירה בחיפה בה ייצר את חומר הנפץ, תוך שהוא מתעד את פעילותו בסרטונים ובתמונות אשר נשלחו למפעילו כעדות לעמידתו במשימות.

במהלך הקשר עם הגורם האיראני, שיתף גיידרוב מספר חברים ואף הסתייע בהם ברכישת חומרי גלם הנדרשים לייצור חומר נפץ. בעקבות כך נעצרו לחקירה מספר אזרחים ישראלים נוספים, תושבי הצפון, ובניהם סרגיי ליבמן ואדוארד שובטיוק.

בחקירה עלה כי אלו סייעו לגיידרוב ברכישת חומרים, הסתרת חומר הנפץ ואף ביצוע ניסוי ליעילות של חומר נפץ, כל אחד על פי חלקו. מדובר בעליית מדרגה משמעותית בפרשיות הריגול למען איראן שנחשפו בחודשים האחרונים.

עוד עלה כי במהלך מלחמת "שאגת הארי" הונחה גיידרוב על ידי מפעילו להעביר לרשות האיראנים תמונות של נמל חיפה, אתרי נפילות טילים באזור הצפון ואף התבקש לאתר נכס להשכרה אשר ניתן לצפות ממנו לאזור הנמל בכדי להציב בו מצלמה קבועה.

הפעילות החשודה התבצעה בתקופה הרגישה ביותר של העימות עם איראן, כאשר נמל חיפה היה יעד מרכזי לתקיפות. המידע שהועבר עלול היה לסכן את ביטחון המדינה ואזרחיה באופן ישיר.

הפרטים על הפרשה ( צילום: דוברות המשטרה )

מעצר | אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בעבור כלל הפעילות קיבל גיידרוב תמורה של למעלה מ-70,000 ש"ח, אשר הועברה לו ברובה באמצעות ארנקים דיגיטליים - שיטה המאפשרת העברת כספים תוך הסתרת זהות המעבירים.

היום (חמישי) הוגשה הצהרת תובע בעניינו של גיידרוב, וכתב אישום צפוי להיות מוגש נגדו וכנגד נוספים בימים הקרובים. הפרשה נחקרת ביחידה לחקירות מיוחדות בלהב 433 בשיתוף השב"כ.

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב וגורמים לא מזוהים, לא כל שכן ביצוע משימות עבורם תמורת תשלום או כל סיבה אחרת.

"גופי הביטחון במדינת ישראל ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות זו. הפרשה מצטרפת לשורה של

מקרי ריגול

שנחשפו בחודשים האחרונים, ומדגימה את ההתמדה האיראנית בניסיונות החדירה לעורף הישראלי", נמסר.