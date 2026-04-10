פרקליטות מחוז ירושלים הגישה הבוקר (שישי) לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור נגד משה לחוביץ, תושב ירושלים בן 21, בגין עבירות ביטחוניות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב, וכן בגין נהיגה ללא רישיון.

הפרקליטות, באמצעות עו"ד ישי זיגמן, מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, לחוביץ פעל עבור גורמי מודיעין איראניים שאספו מידע על מטרות בישראל, וזאת בתמורה לתשלום כספי.

תחילת הפרשה במאי 2025, אז חיפש לחוביץ עבודה בשכר גבוה. במסגרת זו, הוא איתר הודעה באפליקציית טלגרם ופנה למפרסם. בתגובה, ענה לו אדם שהזדהה בשם "מייקל" וביקש להכירו ולשוחח עמו על חייו האישיים, תוך שהוא מציין בפניו כי הוא "חובב יהודים דתיים".

במסגרת שיחותיהם, הונחה לחוביץ לפתוח ארנק דיגיטלי להעברת כספים ולהוריד אפליקציה המאפשרת צילום גם כשהמסך כבוי. המשימה הראשונה שקיבל הייתה לצלם את גן הפעמון בירושלים. לחוביץ ביצע את המשימה ושלח את התיעוד ל"מייקל", ובתמורה קיבל תשלום של כ-618 דולרים במטבע דיגיטלי.

בהמשך אותו יום קיבל תשלום נוסף של כ-248 דולרים עבור רכישת כרטיסי סים ו"טלפון מבצעי" שנועד לשמש לתקשורת ביניהם בלבד.

על פי הפרקליטות, בשלב מסוים שאל לחוביץ את "מייקל" לזהותו האמיתית, והאחרון הודה בפניו כי הוא סוכן מאיראן. למרות שהבין כי מדובר בסוכן חוץ, המשיך לחוביץ בקשר עמו וביצע משימות נוספות תמורת תשלום.

בין היתר, נדרש לחוביץ לנסוע ברכב (למרות שאינו מחזיק ברישיון נהיגה) ולתעד ציר נסיעה לעיר רעננה בתמורה לכ-909 דולרים. במקרים אחרים הוא התבקש להסתובב ברחובות ירושלים, לתעד את עצמו קונה בחנות, ואף התבקש לרכוש כובע ובו מצלמה נסתרת - פעולה שבירר עליה אך לא ביצע לבסוף.

בחודש יוני, במהלך מבצע "עם כלביא", הוא תיעד צומת סמוכה למקום מגוריו המכונה "פרדס", לבקשת הסוכן. בסך הכל, קיבל לחוביץ עבור ביצוע המשימות כ-3,276 דולרים.

מכתב האישום עולה כי בהמשך, לאחר שהסוכן התבטא נגד יהודים, לחוביץ חשש והחליט לנתק את הקשר. הוא העביר את מכשיר הטלפון המבצעי לאחותו לאחר שמחק את תוכנו, ושיתף אותה כי שוחח עם סוכן חוץ איראני והציע לה כי אם הסוכן יפנה אליה – שתתעלם.

בספטמבר 2025 ניסה הסוכן ליצור עמו קשר שוב ולהציע לו משימות נוספות תמורת אלף דולרים, אך לחוביץ התחמק בטענה שהתחיל לעבוד בעבודה אחרת.

כאמור, במקביל לכתב האישום בגין העבירות הביטחוניות, לחוביץ מואשם גם בשתי עבירות של נהיגה ללא רישיון בתוקף, עקב השימוש שעשה ברכב לצורך ביצוע משימות הצילום. המדינה מבקשת מבית המשפט גם לחלט את מכשיר הטלפון הסלולרי שנתפס על ידי המשטרה.