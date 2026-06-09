רס"מ אז'ן אברמוב -חוקר היחידה המרכזית במרחב מנשה על המקרה ( צילום: דוברות המשטרה )

פרשת ריגול חמורה נחשפה הבוקר (שלישי): רענן אוחנה, בן 44 תושב חיפה, נעצר במהלך חודש מאי 2026 בחשד שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים.

על פי ההודעה המשותפת של דוברות השב"כ ודוברות המשטרה, הוגשה הבוקר הצהרת תובע כנגדו בבית המשפט המחוזי בחיפה, וכתב אישום צפוי להיות מוגש בימים הקרובים. מחקירתו של אוחנה עלה כי בחודשים האחרונים עמד בקשר עם גורמים שפעלו מולו בכיסוי עסקי. הקשר התפתח בהדרגה, כאשר החשוד לא זיהה בשלב הראשוני את האופי האמיתי של מפעיליו. אולם, ככל שהקשר התעמק, הבין אוחנה כי מדובר בסוכן זר איראני - ובכל זאת המשיך לבצע את המשימות שהוטלו עליו.

אילוסטרציה ( צילום: AI )

משימות צילום במהלך המלחמה

בין ינואר למרץ 2026, לרבות במהלך מלחמת "שאגת הארי", ביצע אוחנה מספר משימות ביטחוניות בהכוונת מפעיליו האיראנים. המשימות כללו בעיקר צילום באזורים רגישים ברחבי הארץ, כאשר החומר הצולם הועבר למפעילים הזרים באמצעות ערוצי תקשורת מוצפנים.

תמורת ביצוע המשימות קיבל החשוד סכומי כסף במטבעות דיגיטליים - שיטת תשלום המאפשרת העברת כספים תוך הסתרת זהות הצדדים ומקשה על מעקב אחר תנועות הכסף. מדובר בדפוס פעולה מוכר של גורמי מודיעין איראניים המנסים לגייס סוכנים תוך הצעת תגמול כספי נדיב.

גורמי הביטחון מדגישים כי המשימות בוצעו בתקופה רגישה במיוחד, כאשר מדינת ישראל הייתה במצב של מלחמה מול איראן ושלוחותיה. צילומים באזורים רגישים במהלך מבצע צבאי עלולים לסכן את ביטחון המדינה ולסייע לאויב בתכנון תקיפות.

מעצר | אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

דפוס פעולה איראני מתגבר

מחקירה זו ומחקירות נוספות המתנהלות עדכנית עולה כי גורמי המודיעין האיראניים פועלים ביתר שאת לקידום פניות יזומות לאזרחי מדינת ישראל. הפניות מתבצעות בעיקר ברשתות החברתיות, תוך שימוש באמתלות מגוונות.

בין השיטות הנפוצות: הצעות עבודה מפתות לכאורה, הצעות בעלות אופי רומנטי, והצעות שיתוף פעולה עסקי. המטרה - ליצור קשר עם אזרחים ישראלים, לבנות אמון, ובהמשך לגייס אותם לביצוע משימות ביטחוניות תמורת תשלום.

פרשת אוחנה מצטרפת לשורה של מקרים דומים שנחשפו בחודשים האחרונים. רק לפני מספר שבועים נעצר תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו בחשד לקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצוע משימות ביטחוניות דומות. גם באותו מקרה, הקשר נוצר דרך רשת חברתית והחשוד הסכים לבצע משימות בתמורה לכספים.

במקרה חמור אף יותר שנחשף בחודש מרץ, נעצר עמי גיידרוב בן 22 מחיפה בחשד שייצר חומר נפץ בהכוונת גורמי מודיעין איראניים. גיידרוב אף שכר דירה בחיפה לצורך ייצור החומר, תיעד את פעילותו ושלח את החומר למפעיליו כהוכחה לביצוע המשימה.

אזהרה חמורה לציבור

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב ו/או גורם לא מזוהה. "לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם תמורת תשלום או כל סיבה אחרת", נכתב בהודעה הרשמית.

גופי הביטחון הדגישו כי "ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות זו". המסר ברור: כל אזרח המקיים קשר עם גורמים זרים ומבצע עבורם משימות צפוי לעמוד לדין בעבירות ביטחוניות חמורות.

גורמי ביטחון מציינים כי התופעה של גיוס אזרחים ישראלים על ידי איראן הולכת ומתרחבת. הסיבות מגוונות: צורך כלכלי של אזרחים הנקלעים למצוקה, תמימות וחוסר מודעות לסכנה, ולעיתים גם חוסר אחריות ורצון להרוויח כסף קל. התוצאה - סיכון ביטחון המדינה ופגיעה חמורה בבטחון הלאומי.

בימים הקרובים צפוי להיות מוגש כתב אישום חמור נגד אוחנה בגין העבירות הביטחוניות שביצע. המקרה צפוי להצטרף לשורה ארוכה של תיקי ריגול שנפתחו בשנה האחרונה, ומעיד על המאמץ המתמשך של איראן לחדור למרחב הישראלי ולפגוע בביטחון המדינה מבפנים.