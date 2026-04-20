משרד החוץ האיראני: טרם החלטנו על השתתפות בשיחות עם ארה"ב

משרד החוץ האיראני מסר הבוקר (שני) כי טהרן טרם קיבלה החלטה סופית בנוגע להשתתפות בסבב שיחות המשא ומתן המתוכנן עם ארצות הברית. ההודעה מגיעה בעוד משלחת אמריקנית רמת דרג אמורה לצאת ביום שלישי הקרוב לאיסלאמבאד שבפקיסטן, במטרה להגיע להסדר בסוגיית הגרעין.

על פי הנמסר בימים האחרונים, איראן חוששת כי הנשיא טראמפ מתכנן תרגיל הטעיה - שליחת כוחות צבאיים נוספים למרחב תוך ניהול משא ומתן לכאורה, במטרה להרדים את המשטר בטהרן לפני מתקפת פתע מחודשת. חששות אלו מעמיקים את המשבר הדיפלומטי ומעמידים בסימן שאלה את כל ההליך.

הסלמה צבאית במקביל

במקביל למשא ומתן הדיפלומטי, המתיחות הצבאית בין שתי המדינות מתגברת. ארצות הברית פרסמה תיעוד מיוחד מהרגע בו הצי האמריקני פתח באש לעבר מכלית איראנית ענקית שסירבה להיענות לקריאות לעצור במצרי הורמוז.

על פי הודעת הנשיא, מדובר במכלית המטען TOUSKA הנושאת דגל איראני, באורך כ-274 מטרים. כאשר הצוות האיראני סירב להיענות לקריאות, הורה הצי האמריקני על פיצוץ חור בחדר המנועים של הספינה כדי לעצור אותה במקום. בעקבות הפעולה, נחתים אמריקנים עלו על המכלית והשתלטו עליה באופן מלא.

איראן: "הפרת הפסקת האש"

מפקדת ח'אתם אל-אנביאא של הכוחות המזוינים באיראן פרסמה תגובה חריפה, בה האשימה את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש. איראן הבהירה כי לא תשלח משלחת לפקיסטן כל עוד המצור על נמליה לא יוסר, והדגישה כי הפעולה האמריקנית מערערת את יסודות המשא ומתן.

המתווכים ממצרים, טורקיה ופקיסטן פועלים כעת לקידום פתרון ביניים שיכלול את הארכת הפסקת האש הקיימת ב-45 עד 60 ימים נוספים. עם זאת, ההסלמה הצבאית והחששות ההדדיים מעמידים בסימן שאלה גדול את סיכויי ההצלחה של המשא ומתן המתוכנן.