בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים, הוגשה הצהרת תובע נגד תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו, שנעצר במהלך חודש מאי האחרון בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות. על פי הפרטים שהותרו לפרסום, החשוד קיים קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע עבורם משימות ביטחוניות מסוכנות.

הפרשה מצטרפת לשורה ארוכה של מקרי ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים, כאשר גורמי מודיעין זרים מנסים לגייס אזרחים ישראלים לצרכי ריגול ופעילות עוינת. החקירה התנהלה בשיתוף פעולה בין שירות הביטחון הכללי ויחידות מיוחדות במשטרת ישראל.

מחקירת החשוד עלה כי הוא עמד בקשר שוטף עם גורמים המזדהים כסוכני מודיעין איראניים, באמצעות אפליקציות מסרים מוצפנות. במסגרת הפעילות, ביצע החשוד משימות שונות בהנחיית מפעיליו, תוך שהוא מקבל תשלומים כספיים תמורת פעילותו.

תופעה מתרחבת

גורמי ביטחון מזהירים כי מדובר בתופעה מתרחבת ומסוכנת. איראן מנסה לגייס אזרחים ישראלים באמצעות פניות ברשתות החברתיות, הצעות עבודה מפתות ותשלומים כספיים גבוהים. במקרים רבים, המגויסים אינם מבינים את חומרת המעשים שהם מבצעים ואת הסיכון הביטחוני שהם יוצרים.

הפרשיות מלמדות על מאמצים בלתי פוסקים של גורמי טרור ומודיעין עוינים לפגוע בביטחון מדינת ישראל, תוך ניצול אזרחים ישראלים לצרכי ריגול ופעילות עוינת. גורמי הביטחון ממשיכים לפעול נגד תופעה זו ולחשוף מקרים נוספים.

בהודעה משותפת לדוברות המשטרה ודוברות שב"כ הודגש כי מדובר בפעילות חמורה של אזרחים ישראלים אשר ביצעו פעילות אסורה בעת מלחמה, חרף כך שיש בפעילותם משום פגיעה קשה בביטחון המדינה ובציבור אזרחיה. החקירה בעניינו של החשוד מבת ים נמשכת, והפרטים המלאים של כתב האישום צפויים להתפרסם בהמשך.