שירות הביטחון הכללי וימ"ר מרכז במשטרת ישראל חשפו הבוקר (ב') פרשת ריגול חמורה נוספת: שני אזרחים ישראלים, תושבי נס ציונה ובית עובד, נעצרו במהלך חודש מרץ האחרון בחשד שפעלו עבור גורמי מודיעין איראניים. אחד מהם אף תכנן לצאת לאימונים באחת ממדינות ערב.

על פי הנמסר, שגיא חייק, צעיר כבן 19 תושב נס ציונה, עמד במשך מספר חודשים בקשר עם סוכן זר איראני בתווך רשתי. במסגרת הקשר האמור, חשף חייק את פרטיו המזהים ואת פרטי בני משפחתו, והסכים לבצע אימונים באחת ממדינות ערב. כמו כן, התבקש לגייס אנשים נוספים לביצוע משימות בהכוונת הסוכן האיראני.

מהחקירה עלה כי במהלך הקשר של חייק מול הסוכן האיראני, קיבלו בני משפחתו של חייק פניות מאיימות ישירות מצד הסוכן. למרות האיומים הללו, המשיך חייק לעמוד בקשר עם הגורם האיראני ולבצע משימות עבורו.

בחקירתו הודה חייק כי הסתייע בצעיר נוסף, אסף שטרית כבן 21 תושב בית עובד, לצורך ביצוע משימה עבור הסוכן הזר. בעקבות הודאתו נעצר גם שטרית לחקירת השב"כ בחשד למעורבות בפעילות הביטחונית.

היום צפוי להיות מוגש כתב אישום חמור כנגד השניים לבית המשפט המחוזי מרכז לוד. העבירות המיוחסות להם כוללות קשר עם גורמים ממדינת אויב וביצוע משימות בהכוונתם.