פרשת ריגול חדשה

שני ישראלים נעצרו בחשד לריגול עבור איראן ותכנון אימונים במדינת ערב

שגיא חייק ואסף שטרית נעצרו בחשד לקשר עם סוכן איראני | חייק חשף פרטים מזהים ותכנן לצאת לאימונים | כל הפרטים על הפרשה החדשה

שירות הביטחון הכללי וימ"ר מרכז במשטרת ישראל חשפו הבוקר (ב') פרשת ריגול חמורה נוספת: שני אזרחים ישראלים, תושבי נס ציונה ובית עובד, נעצרו במהלך חודש מרץ האחרון בחשד שפעלו עבור גורמי מודיעין איראניים. אחד מהם אף תכנן לצאת לאימונים באחת ממדינות ערב.

על פי הנמסר, שגיא חייק, צעיר כבן 19 תושב נס ציונה, עמד במשך מספר חודשים בקשר עם סוכן זר איראני בתווך רשתי. במסגרת הקשר האמור, חשף חייק את פרטיו המזהים ואת פרטי בני משפחתו, והסכים לבצע אימונים באחת ממדינות ערב. כמו כן, התבקש לגייס אנשים נוספים לביצוע משימות בהכוונת הסוכן האיראני.

מהחקירה עלה כי במהלך הקשר של חייק מול הסוכן האיראני, קיבלו בני משפחתו של חייק פניות מאיימות ישירות מצד הסוכן. למרות האיומים הללו, המשיך חייק לעמוד בקשר עם הגורם האיראני ולבצע משימות עבורו.

בחקירתו הודה חייק כי הסתייע בצעיר נוסף, אסף שטרית כבן 21 תושב בית עובד, לצורך ביצוע משימה עבור הסוכן הזר. בעקבות הודאתו נעצר גם שטרית לחקירת השב"כ בחשד למעורבות בפעילות הביטחונית.

היום צפוי להיות מוגש כתב אישום חמור כנגד השניים לבית המשפט המחוזי מרכז לוד. העבירות המיוחסות להם כוללות קשר עם גורמים ממדינת אויב וביצוע משימות בהכוונתם.

התגברות במאמצי הגיוס האיראניים

מקרה זה מצטרף לשורה של פרשיות ריגול שנחשפו בתקופה האחרונה, המלמדות על מאמצים חוזרים ונשנים של גורמי טרור ומודיעין עוינים לגייס אזרחים ישראלים לטובת ביצוע משימות שנועדו לפגוע בביטחון מדינת ישראל ותושביה.

רק לפני מספר ימים נחשפה פרשת ריגול דומה בה אזרחית ישראלית תושבת נצרת צילמה אתרים ביטחוניים ובסיסי צה"ל בהכוונת גורם איראני. במקרה נוסף שנחשף לאחרונה, תושב חיפה ייצר חומר נפץ בהכוונת גורמי מודיעין איראניים.

גופי הביטחון של מדינת ישראל, ובכללם שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי ישראל מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם. כלל גופי הביטחון וגורמי האכיפה יפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות שכזו.

