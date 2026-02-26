במהלך החקירה שהחלה בהתמקדות במנגנון הוצאת כספי ציבור מעיריית נצרת אל ארגון הפשע, התפתחה בזכות גיוס עד מדינה שגויס בסיוע הרשות להגנה על עדים וכן בזכות איתור קורבנות שנסחטו על ידי ארגון הפשע במאות מיליונים לאורך שנות קיומו | היום צפויים להגיש כתב אישום (חדשות משטרה)
בעסק לשטיפת רכבים בנצרת, נכנסו שני גברים וביקשו מבעל המקום להעביר להם את הכסף שהרוויח, אך הוא סירב | השניים תועדו במצלמות האבטחה, גונבים טלפון נייד, שכעבור שעות נמצא אצלם בחיפוש של המשטרה שלכדה אותם (חדשות בארץ)
האלימות המשתוללת ברחוב הערבי גבתה הערב את חייו של קטין נוסף בבירת הגליל • בעוד המשטרה מתחקרת את נסיבות הירי, הנתונים חושפים זינוק מבהיל של פי 12 במספר הקורבנות לעומת תחילת השנה שעברה • מסדר הנרצחים של ינואר 2026: מאבות ובנים חפים מפשע ועד חיסולי נקמה לאור יום • המגזר בוער (בארץ)
המשטרה עצרה הבוקר (ראשון) את חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי, תושבת נצרת, בחשד לעבירות הסתה והזדהות עם ארגון טרור. המעצר בוצע לאחר חודשים של חקירה, בעקבות תלונות שהוגשו נגדה על נאום שנשאה בכנס אנטי-ישראלי בחו"ל, בו נשאה דברים המהווים חשד להסתה למעשה טרור (בארץ)
שר הפנים המתפטר משה ארבל הודיע הערב לראש הממשלה כי הוא חוזר מהתפטרותו מהממשלה | לדבריו חזרתו נועדה לטפל "במשימות ניהוליות דחופות הדורשות טיפול מיידי במשרד הפנים ושדחייתן עלולה לפגוע באינטרס הציבורי" (פוליטי)