שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית במחוז צפון של משטרת ישראל חשפו היום (רביעי) פרשת ריגול חמורה: שומוע אבו עאבד, אזרחית ישראלית תושבת נצרת, נעצרה במהלך חודש מרץ האחרון בחשד שביצעה עבירות ביטחוניות חמורות עבור גורם איראני.

על פי הנמסר, החל מחודש אוקטובר האחרון עמדה החשודה בקשר עם גורם זר וביצעה עבורו מספר רב של משימות ביטחוניות, תמורת תשלום כספי. בין המשימות שביצעה: צילומים של אתרים ביטחוניים רגישים בישראל, בסיסי צה"ל ובתי הזיקוק בחיפה, וכן העברת מידע אודות אזרח ישראלי - איש מערכת ביטחון לשעבר.

חשדה שמדובר בגורם איראני - והמשיכה

מהחקירה עלה כי שומוע ביצעה את המשימות למרות שחשדה כבר בשלביו המוקדמים של הקשר, כי היא מופעלת על ידי גורם איראני. את התשלום עבור המשימות קיבלה דרך ארנק דיגיטלי, אליו הצליחו החוקרים להגיע ולתפוס מאות דולרים שקיבלה בעבור הפעילות הביטחונית.

היום הוגש נגד שומוע כתב אישום לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים על ידי בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת. העבירות המיוחסות לה כוללות קשר עם גורמים ממדינת אויב וביצוע משימות בהכוונתם.

התגברות במאמצי הגיוס האיראניים

גורמי הביטחון ציינו כי בשנים האחרונות, ובפרט מאז מבצע "עם כלביא", ניכרת התגברות משמעותית במאמציהם של גורמי המודיעין האיראניים לגיוס והפעלת אזרחים ישראליים בשטח ישראל. פרשה זו מצטרפת לשורה של מקרי ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים.

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל שבו והזהירו את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינת אויב ו/או גורם לא מזוהה, לא כל שכן ביצוע משימות עבורם תמורת תשלום או כל סיבה אחרת.