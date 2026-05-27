הרב משה פרזיס נבחר לרבה הספרדי של חולון ברוב של 37 קולות

בהצבעה מכרעת שהתקיימה במשרד לשירותי דת, נבחר הגאון רבי משה פרזיס לתפקיד הרב הספרדי של העיר חולון. הרב פרזיס, ראש כולל "יביע אומר" בעיר ומקורבו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, זכה ברוב מוחץ של 37 קולות מתוך 56 בעלי זכות בחירה.

הבחירה מסיימת תקופה ארוכה בה חולון, עיר מרכזית בישראל, נותרה ללא רב עיר קבוע. הגר"מ פרזיס, הידוע כתלמיד חכם מופלג ומתלמידיו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, צפוי להוביל את ההנהגה הרוחנית בעיר ולחזק את מוסדות הדת והתורה.

עלה לקבל ברכת הראש"ל

לקראת הבחירה, עלה הרב פרזיס למעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, לקבל את ברכת הדרך לכניסתו להנהגה הרוחנית של העיר. הראש"ל קיבלו בחום רב ובירכו שיזכה להמשיך בדרכו של מרן זצוק"ל בהפצת תורה והלכה בקרב הקהל הרחב.

הגר"מ פרזיס ידוע כרב ומרצה מבוקש, העוסק רבות בנושאי מעלת התורה, אמונה וביטחון בה', תפקיד האדם בעולם ופרשת השבוע. כראש כולל "יביע אומר" בחולון, הוא פועל זה שנים רבות להפצת תורה וחיזוק האמונה בקרב תושבי העיר.

מלכיאלי: "מהפכת שירותי הדת ממשיכה"

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס בירך על הבחירה והדגיש את חשיבותה. "זכתה העיר חולון ברב עיר משכמו ומעלה אשר ישא את ההנהגה בעיר בדרכו המיוחדת", מסר ח"כ מלכיאלי. "חולון עיר מרכזית בישראל והיא מצטרפת למהפכת שירותי הדת של יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי בכל רחבי הארץ".

ח"כ מלכיאלי הוסיף והבהיר: "אוייבי הדת לא יצליחו לעצור את המהפכה אותה דורשים רוב אזרחי ישראל". דבריו מתייחסים למאמצי המפלגה לחזק את שירותי הדת ברשויות המקומיות ברחבי הארץ.

בחירות שהתקיימו כסדרן

יצוין כי הבחירות בחולון התקיימו לאחר שבית המשפט העליון דחה על הסף עתירה קנטרנית שהוגשה נגד קיומן. השופט ח'אלד כבוב קבע כי הבחירות יתקיימו במועדן, וכי הדיין בדימוס הגאון רבי יעקב זמיר ימשיך לכהן כיו"ר ועדת הבחירות.

הקהילה הדתית והחרדית בחולון מקבלת את המינוי בסיפוק רב, בציפייה לחיזוק מוסדות הדת והתורה בעיר תחת הנהגתו של הרב פרזיס.