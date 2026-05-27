דיווחים באיראן: הרוג ופצועים בתאונה מסתורית במתחם האסטרטגי

אדם אחד נהרג ולפחות שני בני אדם נוספים נפצעו בדרגות שונות כתוצאה מתאונה קטלנית שהתרחשה במתחם הפטרוכימי הענק באסלויה, השוכן לחופי המפרץ הפרסי בדרום איראן.

לפי דיווחים בכלי תקשורת ברפובליקה האלסאמית, וביניהם סוכנות הידיעות "מיזאן" המזוהה עם הרשות השופטת באיראן, האירוע הקשה התרחש סמוך לשעות צהרים היום.

הדיווחים הראשוניים שהגיעו מהאזור, וצוטטו בהרחבה גם ברשת "איראן אינטרנשיונל", מצביעים על כך שהפיצוץ או התקלה הטכנית התחוללו בתוך יחידת האוויר של חברת האנרגיה "דמאוונד", הפועלת במקום ומספקת שירותי תשתית חיוניים למפעלים הרבים באזור התעשייה.

נכון לשעת פרסום הכתבה, הרשויות ברפובליקה האסלאמית נמנעות מלמסור פרטים מדויקים או רשמיים בנוגע לנסיבות המדויקות שהובילו לאסון הקטלני, וסיבת התקלה נותרת תחת איפול יחסי ותחת הגדרה של "נמצאת בבדיקה".

מתחם אסלויה נחשב לאחד ממוקדי התעשייה והאנרגיה האסטרטגיים והחשובים ביותר של איראן, שכן הוא מרכז את הטיפול במשאבי הגז והנפט של שדה הגז הטבעי "דרום פארס" – שדה הגז הגדול ביותר בעולם, אותו חולקת איראן עם קטאר.

בשל חשיבותו הכלכלית העצומה של המתחם למשטר בטהרן, המנסה לשרוד תחת סנקציות בינלאומיות כבדות, כל תקלה או פגיעה במתקנים אלו גוררת עניין בינלאומי רב ומלווה לרוב בחשדנות רבה מצד גורמי ביטחון.

גורמים שונים מציינים כי האירוע הנוכחי באסלויה אינו מקרה בודד, אלא מצטרף לרצף ארוך, חריג ומעורר תהיות של פיצוצים, שריפות ענק ותאונות עבודה מסתוריות במתקני תשתית, זיקוק, גרעין וצבא ברחבי איראן בשנים האחרונות. בעוד שחלק מהמקרים מיוחסים על ידי מומחים עצמאיים לתחזוקה לקויה, תשתיות מיושנות ושחיקה של חומרים בעקבות הקושי בייבוא חלקי חילוף מערביים בשל הסנקציות, במקרים רבים אחרים עלה החשד לפעולות חבלה מכוונות או מתקפות סייבר מתוחכמות מצד גורמים זרים העוינים את המשטר.

חברת האנרגיה "דמאוונד" שבה אירע האסון משמשת כספקית כוח, חשמל ותשתיות קריטיות למפעלי פטרוכימיה רבים באזור, ופגיעה ברצף התפקוד שלה עלולה להשליך על שרשרת הייצור כולה. צוותי חירום והצלה מקומיים שהוזעקו למקום פינו את הפצועים לבתי החולים באזור, בעוד המשטר מנסה לשדר עסקים כרגיל ולמזער את ההד התקשורתי סביב המתרחש במתקן הרגיש.