מחאה פרצה היום (שני), לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לדבריו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א. התגובה הרשמית שפורסמה מטעם לשכת ראש הממשלה עוררה זעזוע בקרב ציבור אוהבי התורה, שרואה בה פגיעה בכבוד גדולי ישראל.

הדברים שעוררו את הסערה נאמרו במעונו של ראש הישיבה שליט"א, בעת שעלו אליו ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א ומשגיח הישיבה הגאון רבי בנימין פינקל שליט"א, כדי להודות לו על מסע הקודש בארצות הברית למען 'קרן עולם התורה'.

במהלך השיחה התייחס ראש הישיבה לשאלה הלכתית תיאורטית: "אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר?", שאל הגר"ד לנדו. לדבריו, "זה רצח ממש. הם עושים מלחמות לא רק לשם הצלה, לשם כבוד המדינה".

בתגובה רשמית שפורסמה מטעם לשכת ראש הממשלה, הגיב נתניהו בחריפות לדבריו של ראש הישיבה. מפאת כבוד התורה, נמנע אתר 'בבלי' מלפרסם את התגובה.

מקורבים לבית הרב דב לנדו הגיבו הבוקר בהבהרה: "לא מובן את מה נתניהו מגנה. הרב בכלל התייחס לדיון תיאורטי על מצב שבו המדינה שולחת חיילים למלחמה לשם כבודה ולא למלחמת קיום. הא ותו לא".

"זו קריאת מעורר לכל אחד מאיתנו"

בעקבות התגובה של ראש הממשלה, מסר הבוקר גורם בישיבה קטנה בבני ברק לאתר בבלי: "מה שראינו ביממה האחרונה, זו קריאת השכמה לכל אחד מציבור יראי ה' שחשב כי יש לנו ולהם [למפלגות הימין. ד"ק] ערכים משותפים. דווקא נתניהו, שנחשב ברחוב לאחד שאינו נגד החרדים, וזוכה לאהדה רבה גם בציבור המסורתי, הוכיח לנו בדיוק איפה אנחנו עומדים".

הרב הוסיף: "המקרה הזה ממחיש בדיוק את מה שאנחנו מסבירים כבר שנים: השותפות הפוליטית שלנו איתם היא בסך הכל שותפות של צורך הציבור וכן תוצאת העובדה שהציבור המסורתי אוהד אותו ונמצא אצלו, ולא מעבר לזה. אבל כמו היום, ברגע של אמת, מתברר שאין לנו ולו ערך משותף. אין לבחור חרדי מה להסתכל עליו כדמות".

"הם מקדשים את המדינה, את הדגל ואת כבוד הציונות כערך עליון", המשיך הרב. "אצל גדולי ישראל, ואצל כל יהודי חרדי, הערך הוא קדושת התורה. כשראש הישיבה מניח הגדרה הלכתית על השולחן בדיון למדני, הם נחרדים – כי אצלם הציונות היא מעל לכל. אסור אפילו לדון עליה ועל מעשיה בדיונים הלכתיים".

"אסור לטעות ולחשוב שבגלל שיושבים איתם באותה קואליציה או בגלל שהם פחות תוקפניים מהשמאל הקיצוני, אנחנו חולקים את אותה השקפת עולם. אין לנו איתם חלק ונחלה בערכים"

בדגל התורה מגיבים לנתניהו: "דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל, ומפיהם אנו חיים. מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם, ובוודאי שלא לתוקפם. היזהרו בגחלתן".