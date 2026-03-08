בנימין נתניהו הגיב בחוצפה לדבריו של ראש הישיבה • מקורבים בבית הרב מבהירים היכן נמצאת הטעות של רה"מ | גורם בישיבה לצעירים בשיחה עם 'בבלי': 'כל השנים אנחנו מנסים להסביר - עכשיו זו קריאת השכמה' (חדשות חרדים)
כמו ב"עם כלביא": נתניהו מלהטט עם החרדים גם בלי חוק הגיוס | האדמו"ר מסאטמר מצנן התלהבות: "הציונות היא עגל הזהב של דורנו" | מה יותר מסוכן - נסיעה ברכב או טילים? התשובה המפתיעה של האדמו"ר מאמשינוב | צה"ל מסביר את הפער: זו הסיבה לקיצור זמני ההתרעות המקדימות | מרתק: החברות הישראליות שגורפות הון משיגורי הטילים האיראניים (מעייריב)
בצה״ל נותקה בימים האחרונים הגישה של מערך דובר צה״ל ולשכות בכירים נוספים למנויי עיתון הארץ | המהלך נעשה כחלק מיישום החלטת הממשלה מנובמבר 2024, הקוראת לגופים ממשלתיים להפסיק התקשרויות עם העיתון (חדשות בארץ)
לקראת יום ההילולא של רבי יואל טייטלבויםזצ"ל מסאטמר, שחל בתאריך כ"ו אב – בבלי עם שורות קצרות של מייסד חסידותסאטמר הקנאי החריף למדינה ומוסדותיה, אך גם אדם בעל שעור קומה שלבו וידו פתוחיםלכל יהודי ונחלץ חושים לעזור לסייע לנדכאים בארץ ובעולם | "השיטה הקדושה" (יהדות ואקטואליה)
במלאות85 שנהלעקדתו של הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"לשחל בתאריך י"אתמוז – עם שורות קצרות על דמותושל רבם של בני הגולה שמסר נפשו על לימודהתורה ועל קידוש שמו יתברך |על השקפתו מאירת העינייםבענייני חיי שעה וחיי עולם |“קדושים שרופים באש"(יהדות ואקטואליה)
לרגל
יום פטירתו של הרבי מקוצק-פילוב רבי
חיים ישראל מורגנשטרן זצ"ל
– שחל בתאריך י"ב
סיון - שורות קצרות על דמותו
של הרבי שעודד והמריץ את העלייה לארץ
ישראל | משנתו הסדורה על הקמת ארץ ישראל
דווקא ע"י
אנשים פשוטים ולא ע"י צדיקים גמורים – וגם ההצעה ההיסטורית של
הרבי בונים מפשיסחא לשר משה מונטפיורי
בעניין ארץ ישראל |
"ישראל אשר בך
התפאר"
(יהדות ואקטואליה)
לרגל
יום ההילולא של רבי אליהו חיים מייזל זצ"ל, רבה של לודז’,
שחל בי"א
אייר | שורות קצרות על דמותו
המופלאה של גאון וצדיק שעמד בפרץ מול
רוחות הזמן |
על רחמנותו ולבו הגדול
לעזור לכל דכפין |
“וענים מרודים תביא
בית"
(יהדות ואקטואליה)
ההמנון
הלאומי "התקווה"
בנוסח המוכר כיום הוא
גרסה מקוצרת לשיר המקורי שהיה ארוך ורווי מסורת |
האם אכן 'שם שמים' לא
הוזכר בנוסח התקווה? ומי השמיט את השורות
הנחוצות מן ההמנון הלאומי?
| "נפש יהודית הומיה" (יהדות
והיסטוריה)
רבה של ירושלים רבי יוסף חיים
זוננפלד זצ"ל,
שתאריך פטירתו חל בי"ט
באדר | שורות קצרות על דמותו
המיוחדת של הרב זוננפלד,
על מסירותו לתורה,
לפיתוח ירושלים ושמירה
על צביונה החרדי שהשפיעו עמוקות על עולם
התורה והיהדות החרדית בארץ ישראל |
"האיש על החומה"
(יהדות ואקטואליה)
בשיחה לפני תלמידי ישיבתו יצא האדמו"ר מסאטמר בהתקפה חריפה נגד השתתפות חרדים בקונגרס הציוני וגינה את פעילות אגודת ישראל בארה"ב בנושא | כל מי שמצטרף להנ"ל הרי הוא 'כופר בתורת משה' | הרבי בחר להביע דברי כאבו דווקא לפני תלמידי הישיבה, בהדגישו שבטוח אשר מכאן יגיעו הדברים אל כל העולם היהודי | הדברים המלאים של האדמו"ר, כאן ב'כיכר' בפרסום ראשון (חסידים)
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הרב יששכר שלמה טייכטל הי"ד, נרצח בשנות השואה בתאריך י"ג
בשבט | שורות
קצרות לזכרו של רב ותלמיד חכם עצום, שאת
דעותיו והשקפותיו פרש על הכתב בשפה ברורה
ונעימה, ומסר נפש לקיום מצוות עד לנשימה האחרונה (יהדות
ואקטואליה)