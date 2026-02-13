כוחות גדולים של המשטרה באוסטרליה פשטו על בית אחד המחבלים המעורבים בפיגוע | בישראל גוברות הערכות ולפיהן איראן אחראית למתקפת הטרור בסידני | לפחות 12 נרצחים באירוע המחריד, בהם שליח חב"ד, ועוד עשרות פצועים (בעולם)
כלי התקשורת באוסטרליה מדווחים, על אירוע ירי גדול בחוף בונדיי בעיר סידני שבאוסטרליה - שם בזמן האחרון אירעו מספר מקרים אנטישמיים | בחב"ד דיווחו כי השליח הרב אלי שלאנגר הי"ד נרצח | היורים הגיעו לחוף, שם התקיימה מסיבת חנוכה עם קרוב לאלפיים משתתפים (חדשות)
מדובר בפיגוע משולב, הרכב בו היה שלושה מחבלים ביצע דריסה ולאחר מכן, המחבלים יצאו מהרכב עם סכינים והתחילו לדקור עד שנוטרלו | מותו של אחד הפצועים שהוגדר במצב אנוש, נקבע | כוחות ביטחון פועלים בשטח וצה"ל החל לכתר את הכפרים במרחב (חדשות בארץ)
גיס המחבל רכש את הנשק, אותו העניק לגיסו שביצע באמצעות הנשק את פיגוע הירי בצומת רמות בירושלים, בו נרצחו שישה בני אדם. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו (חדשות)
פיגוע דקירה ודריסה התרחש הבוקר בבית הכנסת "היטון פארק" במנצ'סטר שבאנגליה, במהלך תפילות יום הכיפורים. שני בני אדם נרצחו וארבעה נוספים נפצעו. המחבל נורה וחוסל בידי המשטרה. מתפללים ומאבטחי המקום הצליחו למנוע ממנו לחדור לבית הכנסת ולבצע טבח גדול יותר. שגרירות ישראל בלונדון גינתה: "יש להבטיח את ביטחונן של הקהילות היהודיות בממלכה" | "נתניהו: חולשה אל מול הטרור רק מביאה עוד טרור" (בעולם)
פיגוע בגוש עציון: סמוך לביתר עילית - בכביש 60 בדרך לירושלים, מחבל ביצע פיגוע דריסה עם רכבו בטרמיפאדה עמוסה ובמקום יש לפחות שני פצועים במצבים שונים, כולם בהכרה. הכוחות שהיו במקום ניטרלו את המחבל בזירה | בחור ישיבה בן 16 שהיה במקום נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים בירושלים (חדשות בארץ)
פיגוע ירי התרחש אחר הצהריים במעבר אלנבי, כאשר מחבל שירד ממשאית פתחו באש לעבר ישראלים | לאחר מאבק ממושך על חייהם של שני פצועים באורח אנוש, למרבה הצער נקבע מותם | המחבל נוטרל במקום, כוחות צה"ל סורקים את הזירה | דיווחים ראשוניים מעלים כי המחבל בעל אזרחות ירדנית יצא ממשאית סיוע שהגיעה מירדן לכיוון עזה (צבא)
אבלים וחפויי ראש ליוו אתמול אלפים למנוחות את הקדוש הרב מרדכי שטיינברג הי"ד, תושב שכונת רמות שנרצח בדם קר בפיגוע המחריד בצומת רמות | חבריו ומכריו ספדו לאיש החסד שהקדיש את חייו לעזרה לזולת | חיים גולדברג מפלאש 90 מגיש תיעוד דומע (חרדים)
בעוד דם יהודי נשפך כמים ברחובות, במדינת ישראל ממשיכים עסקים כרגיל והתשובה המגוחכת לפיגוע המחריד בו נרצחו בני משפחת גז הי"ד, היא הריסת בתי המחבלים | משפחות המחבלים יוכלו לערער כנגד ההחלטה (חדשות ביטחון)
בדברי חיזוק והתעוררות שנשא בדמעות הגאון רבי יצחק זילברשטיין בפתח שיעורו השבועי הערב, עורר את עם ישראל לתשובה, ואמר: 'כל אחד יודע את נגעי לבבו, כל אחד יפשפש במעשיו ויראה במה הוא צריך להתחזק ולתקן את דרכיו' | צפו בדבריו המרגשים והמחזקים של הגר"י, בעת צרה קשה זו (חרדים)
דמעות רבות נשפכו היום (שני) במסע הלווייתו הכואבת של הקדוש הרה"ח ר' לוי יצחק פש הי"ד, מצוות הגשמי בישיבת 'קול תורה' המעטירה, ומחשובי תושבי 'תל ציון', שנרצח בדם קר בפיגוע הרצחני הבוקר בצומת רמות בירושלים | חיים גולדברג מפלאש 90 מגיש תיעוד דומע (חרדים)