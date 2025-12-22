שרי הביטחון והאוצר סיכמו יחד עם פיקוד המרכז כי כבר בחג הפורים גרעין התיישבות של משפחות יתיישב בשטח שא-נור, שפונה כחלק מפינוי יישובי צפון השומרון בהתנתקות | כזכור, יישוב חומש כבר אושר בעבר, וכעת ישובו המתיישבים לשא-נור (צבא)
שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר ביישוב שא-נור, לאחר האישור בקבינט להקמת 22 יישובים חדשים ביו"ש | "זהו רגע היסטורי להתיישבות", אמר השר כ"ץ, "תשובה מוחצת לארגוני הטרור ומסר ברור למקרון ולחבריו: אתם תכירו במדינה פלסטינית על הנייר והנייר ייזרק לפח ההיסטוריה. ההתיישבות ביהודה ושומרון תתחזק ומדינת ישראל תפרח ותשגשג" (חדשות)