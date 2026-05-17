מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם היום (ראשון) על תיקון הצו באופן שיאפשר את החלת עונש המוות על מחבלים ביהודה ושומרון בהתאם להוראות החוק. הצו נחתם לאחר אישור חוק עונש מוות למחבלים של עוצמה יהודית בכנסת במרץ האחרון.

"נגמר עידן ההכלה. מחבלים שרוצחים יהודים לא יישבו בכלא בתנאים נוחים, לא יחכו לעסקאות ולא יחלמו על שחרור - הם ישלמו את המחיר הכבד ביותר" אמר כ"ץ.

"אני מברך את חברי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שהוביל, בגיבוי ראש הממשלה נתניהו, את החוק החשוב הזה. מיד לאחר אישור החוק הנחיתי את צה"ל לפעול ליישומו גם ביהודה ושומרון, והיום, עם חתימת מפקד פיקוד המרכז על תיקון הצו, אנחנו הופכים את המדיניות החדשה למציאות".

עוד הוסיף והבהיר כי "המסר שלנו לכל מחבל ברור: מי שירים יד על יהודי, מי שיפגע בחיילי צה"ל או באזרחי ישראל - מדינת ישראל תרדוף אותו, תגיע אליו, ותמצה איתו את הדין עד הסוף".

בן גביר חגג על ההחלטה ומסר כי "הבטחנו - וקיימנו. מחבל שרוצח יהודים צריך לדעת שסופו לא יהיה בעסקת שחרור, אלא בעונש מוות. אני מברך את ראש הממשלה בנימין נתניהו, את חברי שר הביטחון ישראל כ״ץ ואת מפקד פיקוד המרכז על קידום ויישום המדיניות החשובה הזאת. אחרי ה-7 באוקטובר מדינת ישראל משנה משוואה. מול טרור רצחני לא מתקפלים ולא מכילים - מכריעים".