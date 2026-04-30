חוסיין א-שייח' בפגישה עם נשיא סוריה א-שרע בדמשק

סגן נשיא הרשות הפלסטינית, חוסיין א-שייח', ערך אתמול (רביעי) ביקור רשמי בדמשק ונפגש עם נשיא סוריה אחמד א-שרע. הפגישה, שהתקיימה בבירת סוריה, התמקדה בדיון על ההתפתחויות האחרונות באזור ובדרכים לחיזוק היחסים הבילטרליים בין שתי המדינות.

על פי דיווח סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפא, המפגש עסק בנושאים אסטרטגיים המשפיעים על שני העמים, תוך שימת דגש על שיתוף פעולה שישרת את האינטרסים המשותפים של פלסטין וסוריה.

תמיכה באחדות השטח הסורי

במהלך הפגישה הדגיש א-שייח' בפני הנשיא א-שרע את העמדה הפלסטינית הקבועה התומכת באחדות השטח הסורי וריבונותה המלאה של סוריה. הצהרה זו מגיעה בעת שצה"ל מחזיק בחלק משטחי סוריה אותם כבש לאחר נפילת משטר אסד.

סגן נשיא הרשות עדכן את מארחו בהתפתחויות האחרונות ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובירושלים, תוך התייחסות למצב הביטחוני והמדיני המורכב באזור. הדיון כלל גם היבטים של שיתוף פעולה עתידי בתחומים שונים.

משלחת בכירה ליוותה את א-שייח'

בפגישה השתתפו מהצד הפלסטיני דמויות בכירות: יו"ר המועצה הלאומית רוחי פתוח, חבר הוועד המרכזי סמיר א-ריפאעי, ראש מנגנון המודיעין מאג'ד פרג' והיועץ ואאל לאפי. מהצד הסורי השתתף בפגישה שר החוץ אסעד א-שיבאני.

המפגש מתקיים על רקע סבב דיפלומטי נרחב שמקיים נשיא סוריה במדינות המפרץ, במסגרתו ביקר בערב הסעודית, בקטאר ובאיחוד האמירויות. הביקורים נועדו לשקם את היחסים עם מדינות המועצה לשיתוף פעולה במפרץ ולגייס תמיכה בתהליכי השיקום של סוריה.

הפגישה בדמשק משקפת את המאמצים הדיפלומטיים של הרשות הפלסטינית לחזק את מעמדה האזורי ולבסס קשרים עם הממשל החדש בסוריה, תוך שמירה על האינטרסים הפלסטיניים בזירה האזורית המשתנה.