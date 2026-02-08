על פי כתבה מקיפה של מגזין "אטלנטיק", נשיא סוריה לשעבר אסד לא האמין שמשטרו יתמוטט עד לשעות האחרונות ממש שלפני כיבוש דמשק | הכתבה מתארת את אסד כשליט מנותק ואובססיבי למשחקי וידאו בטלפון | גם השעות האחרונות ממש שלפני הבריחה מתוארות בפרוטרוט בכתבה (בעולם)
כוחות הצבא הסורי חזרו לפעול בצפון סוריה נגד הכוחות הכורדים, פעולות צבאיות שגררו גינויים מצד ארה"ב ואף צרפת, הנחשבת לבעלת ברית של הנשיא החדש | בהפגנה שהתקיימה מול הבית הלבן, נצפו כורדים מפגינים עם דגלי ישראל נגד הטבח המתרחש בצפון המדינה על ידי כוחותיו של א-שרעא (חדשות)
לפי דיווח בתקשורת הערבית, ישראל וסוריה הגיעו להסכמות ביניהן ב-90% מהנושאים | לפי הדיווח, ישראל הסכימה לוותר על מסדרון בין מדינת ישראל לא-סווידא, אך דורשת "יציבות וביטחון" עבור תושבי דרום סוריה הדרוזים (חדשות, מדיני)
ארבעה בני אדם נהרגו בעימותים שהתחדשו בין כוחות המשטר הסורי של אחמד א-שרע לבין "כוחות סוריה הדמוקרטיים", השייכים לכורדים | הקרבות פרצו על רקע קיפאון ממושך במגעים בין הצדדים, כאשר כל אחד מהם מטיל על האחר את האחריות להתלקחות (העולם הערבי)
בפריז החל סבב השיחות הנוכחי עם ישראל בנוגע להסדר ביטחוני | על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית הסבב נערך "בתיאום ובתיווך של ארצות הברית", כשבראש המשלחת הסורית עומד שר החוץ אסעד א-שיבאני, וראש המודיעין חוסיין סלאמה (מדיני)
מאז הדחתו של נשיא סוריה לשעבר אסד ועלייתו של א-שרע, ישראל העבירה לכוחות הדרוזים מאות נשקים, בעיקר שלל שנאסף בלחימה נגד חיזבאללה וחמאס | במקביל, לאחר נפילת המשטר החלו ישראל והדרוזים לדון באפשרות להקמת מדינה דרוזית עצמאית (צבא ובטחון)
לחימה פרצה הערב בעיר חלב בין כוחות משטרו של אחמד א-שרע לבין "הכוחות הסוריים הדמוקרטיים" (SDF), המזוהים בעיקר עם המיעוט הכורדי | בין השאר דווח על ירי רקטות ופצמ"רים במהלך הלחימה, יחד עם טנקים שנצפו ברחובות העיר (בעולם)
תיעוד החדש חושף את חזונו הטכנולוגי של הנשיא אחמד אל-שרע, המשלב כטב"מי "שאהין" ומערכות אוטומטיות כחלק מההכנות לתרגיל "הרתעת התוקפנות" | בסרטון נראה אל-שרע משרטט את עתיד הלחימה, בו כלים בלתי מאוישים ורובוטים משתלבים עם כוחות השריון והארטילריה (העולם הערבי)
בניגוד להודעת ארצות הברית, דובר משרד הפנים הסורי אישר כי המפגע שביצע את פיגוע הירי והרג שלושה אמריקנים היום בתדמור - משתייך לכוחות ביטחון הפנים של סוריה, זאת למרות הגרסה שמסר הפנטגון, לפיה היורה הוא איש דאעש | לדבריו, הוא היה אמור מחר להיות מודח משורות כוחות הביטחון אחרי שניתנה הערכה שהוא מחזיק ב"אידאולוגיה קיצונית" (העולם הערבי)
בסוריה טוענים כי כוח אמריקני ושוטרים מקומיים יצאו ללכוד בכיר בארגון דאעש אך ירו למוות בחאלד אל-מסעוד, שפעל במשך שנים כסוכן סמוי של ממשלת המעבר בדמשק. וושינגטון ודמשק שותקות, על רקע התקרבות נדירה בין הצדדים (בעולם)
"אחמד א-שרע, פועל במרץ כדי לוודא שדברים טובים יקרו, ושסוריה וישראל ינהלו מערכת יחסים ארוכת טווח ומשגשגת. זוהי הזדמנות היסטורית, והיא מוסיפה להצלחה שכבר הושגה לשלום במזרח התיכון!", כתב הערב הנשיא טראמפ (חדשות בעולם)
ממשלת סוריה תכננה לקיים פעילות רשמית וחגיגה לרגל יום 'מבול אל אקצא', טבח השבעה באוקטובר לפי הנרטיב הפלסטיני, האירוע התבטל ברגע האחרון | המזרחן אדי כהן פרסם איום מפורש נגד המשטר, התגובה לא איחרה לבוא (חדשות, העולם הערבי)
לא בפעם הראשונה, סוריה סיכלה שני ניסיונות התנקשות בנשיא אחמד א-שרע, הניסיונות בוצעו על-ידי דאעש בחודשים האחרונים | בכירים בסוריה אמרו כי במקרה אחד המזימה תוכננה סביב אירוע רשמי שכלל את א-שרע - אך לא פירטו מעבר לכך "בשל רגישות העניין" (העולם הערבי)
הג'יהאדיסט לשעבר והג'נטלמן בהווה - נשיא סוריה אחמד א-שרע הגיע הלילה לביקורו הרשמי הראשון בארצות הברית, כשנה לאחר עלייתו לשלטון | מחר הוא צפוי להיפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | על הפרק: הסרת הסנקציות על המדינה ושיחות המשא ומתן עם ישראל בתיווך ארה"ב (העולם הערבי)