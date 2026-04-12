כוחות הביטחון הסוריים סיכלו ניסיון התנקשות לאחר שחשפו חוליית טרור המזוהה עם ארגון חזבאללה הלבנוני. המבצע הגיע לשיאו כאשר כוחות מיוחדים זיהו אישה מתוך החולייה בעת שניסתה להטמין מטען חבלה בחזית ביתו של דמות דתית באזור באב תומא, סמוך לכנסייה המריאמית. המבצע היה תוצאה של מעקב ביטחוני קפדני אחר תנועות חשודות בבירה.

לפי דיווחים מאוחרים של מקורות ביטחוניים בכירים, היעד המרכזי של הפיגוע היה הרב מישל (מיכאל) ח'ורי, רב בקהילה היהודית בעיר. המטען, שהיה מוכן להפעלה מרחוק באמצעות מכשירי תקשורת, נוטרל ופורק על ידי יחידות הנדסה מיוחדות זמן קצר לפני שהיה אמור להתפוצץ. האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק לרכוש.

במהלך המבצע נעצרו חמישה מחברי החולייה. חקירה ראשונית העלתה כי העצורים עברו הכשרה צבאית מתקדמת מחוץ לסוריה, שכללה מיומנויות בייצור והטמנה של מטעני נפץ. גורמים רשמיים בסוריה ציינו כי מטרת המזימה הייתה לזרוע חוסר יציבות ולערער את הביטחון במהלך "שלב המעבר" שבו נמצאת המדינה כיום.

משרד הפנים הסורי הדגיש כי רשויות הביטחון ימשיכו במבצעי מנע ובמעקב צמוד כדי לסכל ניסיונות של "תאים רדומים" לפגוע בדמויות ציבוריות ובאזורים אזרחיים צפופים. החקירה נמשכת כדי לחשוף את מלוא היקף המזימה ואת כל הגורמים המעורבים בה לפני העברתם בפני שופט.