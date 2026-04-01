יד ארוכה ומדויקת: חיל האוויר חיסל אתמול בלב איראן את מהדי ופאא'י, ראש ענף ההנדסה בגיס לבנון של 'כוח קדס'. רב-המרצחים, שהקים במשך 20 שנה את רשת המנהרות ומחסני הנשק האסטרטגיים של חיזבאללה ומשטר אסד, חוסל במבצע מודיעיני מבריק (צבא וביטחון)
כוחות צה"ל סיכלו ניסיון מעבר של מחבלי הג'יהאד האסלאמי מלבנון לסוריה. המחבלים, שעסקו בקידום פעולות טרור נגד ישראל, חוסלו בתקיפה ממוקדת במרחב מג'דל ענג'ר. בצה"ל מבהירים: לא נאפשר מעבר מחבלים ואמצעי לחימה שיאיימו על אזרחי המדינה (צבא וביטחון)
על פי כתבה מקיפה של מגזין "אטלנטיק", נשיא סוריה לשעבר אסד לא האמין שמשטרו יתמוטט עד לשעות האחרונות ממש שלפני כיבוש דמשק | הכתבה מתארת את אסד כשליט מנותק ואובססיבי למשחקי וידאו בטלפון | גם השעות האחרונות ממש שלפני הבריחה מתוארות בפרוטרוט בכתבה (בעולם)
בסאם אבו עואד, דרוזי ישראלי מבוקעתה, חושף בריאיון בלעדי עם ישראל שפירא את החזון הדרוזי למדינה עצמאית
מלאה | לדבריו, "היישובים הישראלים בגולן יחיו תחת שלטון דרוזי", והוא מדגיש: "לא
אוטונומיה - מדינה אמיתית או כלום" | הוא מתרפק על העבר: "בזמן של הנשיא אסד בסוריה היה טוב לכל העדות -
סטודנטים למדו בחינם והיתה סובלנות מלאה" | צפו בריאיון (חדשות)
לאחר עשור של אוטונומיה, הכוחות הכורדים בסוריה נדחקים לפינה ומאבדים נכסים אסטרטגיים ושדות נפט לידי ממשלת אל-שרע המהדקת את אחיזתה במדינה | בצל קריסת המגעים המדיניים ודיווחים על התקפות מסוכנות על בתי כלא המוחזקים בהם אלפי מחבלי דאע"ש, סוריה ניצבת שוב בפני רגע גורלי שעלול להצית מחדש את הלהבות באזור כולו (העולם הערבי)
המשטר הסורי הרחיב במהלך סוף השבוע את שליטתו בצפון ובמזרח המדינה | ברשת נפוצו דיווחים על קריסה מהירה של מערכי הכוחות הסוריים הדמוקרטיים המזוהים עם הכורדים | הלוחמים הכורדים פוצצו שני גשרים מרכזיים על נהר הפרת בניסיון לבלום את תנועת כוחות הממשל (העולם הערבי)
כוחות הצבא הסורי חזרו לפעול בצפון סוריה נגד הכוחות הכורדים, פעולות צבאיות שגררו גינויים מצד ארה"ב ואף צרפת, הנחשבת לבעלת ברית של הנשיא החדש | בהפגנה שהתקיימה מול הבית הלבן, נצפו כורדים מפגינים עם דגלי ישראל נגד הטבח המתרחש בצפון המדינה על ידי כוחותיו של א-שרעא (חדשות)
בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פועל נגד איראן, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שובר שתיקה באזהרה חריפה שמרעידה את הבירות בעולם | מה עומד מאחורי "ציר הרשע" שפוטין נחוש לשמר, ואיך ישראל מוצאת את עצמה בתוך מלכוד גיאופוליטי מסוכן בין שתי מעצמות על? | פרויקט מיוחד (מגזין בבלי)
לפי דיווח בתקשורת הערבית, ישראל וסוריה הגיעו להסכמות ביניהן ב-90% מהנושאים | לפי הדיווח, ישראל הסכימה לוותר על מסדרון בין מדינת ישראל לא-סווידא, אך דורשת "יציבות וביטחון" עבור תושבי דרום סוריה הדרוזים (חדשות, מדיני)