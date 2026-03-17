הציבו כוחות בגבול: המדינה ששוקלת לסייע לישראל נגד חיזבאללה 

דמשק שוקלת אפשרות של פעולה צבאית במזרח לבנון במטרה לסייע לישראל בפירוק חיזבאללה מנשקו. כך דווח היום ב'רויטרס'.

לפי הדיווח, הצעד הוצע על ידי ארצות הברית בעקבות הירי של חיזבאללה לעבר ישראל, והתגובה הצבאית הישראלית בלבנון, אך סוריה חוששת מהסתבכות במלחמות האזוריות והסלמה במתחים עדתיים.

הצעה לפעולה כזו עלתה כבר בשנה שעברה בדיונים בין גורמים אמריקאיים וסוריים, והוחזרה לאחרונה עם תחילת המתקפה האמריקאית‑ישראלית נגד איראן. חמישה גורמים סורים ואירופיים אישרו ל'רויטרס' שסוריה שוקלת בזהירות פעולה חוצת גבול אך נותרת מהססת.

נציין כי דמשק כבר הציבה כוחות ורקטות לאורך הגבול עם לבנון, אך טענה שהדבר נועד לצורכי הגנה בלבד, תוך שמירה על תיאום עם הצבא הלבנוני.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הביע תמיכה במאמצי לבנון לפירוק חיזבאללה אך יחד עם זאת שמר על עמדה זהירה. סוריה רואה סיכונים אפשריים, כולל מתקפות טילים איראניות והפרות סדר בקרב מיעוטים שיעיים, העלולות לערער את היציבות במדינה.