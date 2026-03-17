גורמים המעורים בתהליכים במזרח התיכון חשפו לסוכנות רויטרס כי וושינגטון מתכננת להציב כוח אמריקאי בבסיס אווירי סמוך לבירה הסורית, כחלק מהסדר לפירוז הדרום הסורי | טראמפ צפוי לארח את נשיא סוריה בבית הלבן בפגישה היסטורית (בעולם, מדיני)
רגע היסטורי בדמשק: בפעם הראשונה מאז פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה, נשמע קול תפילה יהודית בבית הכנסת המרכזי שבדמשק |היהודים שאושרו לבקר במקום, קיימו תפילה בבית הכנסת המרכזי, וכן נשאו תפילה ע"י קברו של הרה"ק רבי חיים ויטאל זי"ע | צפו בתיעוד המרגש (חרדים בעולם)
כלי התקשורת בסוריה דיווחו הלילה על מבצע משמעותי ביותר של כוחות צה"ל באיזור הכפרי של בירת סוריה - דמשק | על פי אחד הדיווחים, אחת המטרות שהותקפה בפשיטה, הייתה תחנת מכ"ם מסוג SK, ששייך ל"כוח 4" של צבא סוריה, וכן מחסן של טילי Igla-S (SA-18) שהיה בעבר בשימוש של חיזבאללה (העולם הערבי)
בהודעה רשמית של הנשיאות הסורית נמסר כי כוחות הצבא נסוגים מאזורי העימות אך פורסם גם גינוי למעורבות ישראלית | לפי דיווח במדינה, 3 בכירים במשטר נרצחו, בהם שר ההגנה של השלטון החדש, מרהף אבו קוסרה והנשיא אל-ג'ולאני נמלט לטורקיה יחד עם בני משפחתו ( בעולם)
מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס היום למצבה של סוריה וטען כי נמצאת במרחק של שבועות ספורים "מקריסה אפשרית וממלחמת אזרחים כוללת" | לדבריו: אפשרות של קריסה "משמעותה למעשה תהיה התפרקות של המדינה" (בעולם)
הקהילה היהודית בדמשק ורבני מדינות האיסלאם פרסמו הודעת זעזוע לאחר שחולל קברו של המקובל הצדיק' רבי חיים ויטל בבית הקברות העתיק בבירת סוריה | לדברי ראש הקהילה היהודית, הוגשה תלונה לרשויות המדינה במטרה לחקור את האירוע (בעולם)