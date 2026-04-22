כוחות צה"ל אתרו נשק ואמצעי לחימה במספר מרחבים בדרום לבנון

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון, במטרה לטהר את המרחב מתשתיות טרור ולמנוע איום ישיר על יישובי הצפון. במהלך הפעילות שהתבצעה במספר מרחבים, אותרו כמויות נרחבות של אמצעי לחימה ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה.

במרחב הכפר אלחיאם, לוחמי צוות הקרב החטיבתי 769 הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91 סרקו מבנה ששימש את מחבלי הארגון. בסריקה נתפסו נשקים, אמצעי תצפית, מטול RPG, תחמושת ודגל של ארגון הטרור חיזבאללה. הממצאים מעידים על שימוש שוטף במבנה לצורכי פעילות טרור. ממצאים נוספים במרחב בית ליף במקביל, לוחמי הנח"ל הפועלים בפיקוד אוגדה 146 ביצעו סריקות במרחב בית ליף. הכוחות סרקו מבנים ששימשו את חיזבאללה ואיתרו בתוכם מטול RPG, נשק צלפים ואמצעי לחימה נוספים שיועדו לפעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. הפעילות המבצעית מתמקדת בהסרת תשתיות הטרור שהקים ארגון חיזבאללה לאורך השנים באזור, תוך שמירה על ביטחון יישובי הצפון. על פי הנמסר מדובר צה"ל, אמצעי הלחימה שנתפסו היו מיועדים לשימוש בפעולות טרור נגד כוחות הביטחון ואזרחים.

רחפנים ורקטות במרחבי גולני

במהלך פעילות של כוחות סיירת גולני במרחב עדשית אל קוציר, אותרו רחפנים וראשי נפץ, ציוד צבאי, ארגזי תחמושת, מחסניות ורובי קלאצ'ניקוב. הממצאים מצביעים על היקף רחב של הכנות לפעילות טרור שתוכננה באזור.

בפעילות נוספת של חטיבת גולני במרחב א-טייבה, אותרו רקטות ומטול RPG, ערכת הפעלה למטענים, רימונים ותחמושת. הכוחות ממשיכים בפעילות להסרת איומים ולטיהור המרחב מכל אמצעי לחימה שעלולים לסכן את אזרחי ישראל.

פעילות נמשכת למניעת איומים

צה"ל הבהיר כי ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו ולהסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו. הפעילות המבצעית מתבצעת במקביל בחמישה מרחבים שונים, תוך שימוש בכוחות רבים ובאמצעים מתקדמים לאיתור תשתיות הטרור.

יצוין כי הפעילות מתרחשת על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הסכמות הפסקת האש מצד ארגון חיזבאללה. רק בימים האחרונים חיסל צה"ל מחבלים שחצו את קו ההגנה הקדמי והתקרבו לכוחות באופן המהווה איום מיידי, וכן תקף משגרים טעונים שהיוו סכנה ישירה ליישובי הצפון.