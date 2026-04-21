פשיטות ישראליות בדרום סוריה: חיפושים בבתים ומעצר אזרח

פשיטה לילית בסוריה | ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

הערוץ הסורי SYRIA TV דיווח הבוקר (שלישי) כי כוחות צה"ל ביצעו סדרה של פשיטות על כפרי גבול באזורי קוניטרה ודרעא בדרום סוריה. על פי הדיווחים, הפעילות כללה חיפושים נרחבים בבתי תושבים ומעצר אזרח מקומי.

כתב הערוץ הסורי מסר כי סיור ישראלי חדר לכפר טרנג'ה באזור הכפרי הצפוני של קוניטרה, שם פשט על מספר בתים ועצר אחד מתושבי הכפר. לאחר מכן נסוגו הכוחות לעבר בסיס צבאי הממוקם בתוך שמורת הטבע בעיירה ג'בטה אל-ח'שב. באזור הכפרי המערבי של דרעא, על פי הדיווחים, ביצעו כוחות ישראליים חיפושים נרחבים בבתים במהלך פלישה שכללה עשרה כלי רכב צבאיים לכפרים כוואיה ומעריה. הפעילות לוותה בטיסות סיור אינטנסיביות באזור. כוח נוסף, המורכב מכחמישה עשר כלי רכב צבאיים, חדר גם לאזור חוות עזדין, שם ערכו החיילים חיפוש במספר בתים. לא התקבל מידע מיידי על מעצרים נוספים באזור זה.

כוחות צה"ל בסוריה ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות מתמשכת באזורי הגבול

יצוין כי אזורי הגבול בדרום סוריה עדים לפעילות ישראלית תכופה בתקופה האחרונה. נשיא סוריה אחמד א-שרע הבהיר לאחרונה כי למרות הקשיים, המגעים הביטחוניים עם ישראל בתיווך אמריקני אינם נמצאים במבוי סתום, אך הדגיש כי דמשק מתעקשת על ריבונותה המלאה על שטחה.

כידוע, צה"ל מנמק את הפעילות בשטח הסורי בצורך למנוע התבססות של גורמי טרור ולהגן על תושבי ישראל ורמת הגולן. צה"ל פרסם לאחרונה את מפת רצועת הביטחון בגבול הצפון, תוך הדגשת הפעילות המבצעית הנרחבת להשמדת תשתיות טרור.

הדיווחים מסוריה מצביעים על המשך הפעילות הביטחונית הישראלית באזור, על רקע המאמצים למנוע איומים על הגבול הצפוני והמזרחי של ישראל.