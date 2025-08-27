ברקע הדיווחים והתדרוכים על 'הסכם הבנות ביטחוני' בין ישראל לסוריה העומד להיחתם בקרוב, הלילה דווח כי שישה חיילים סורים נהרגו הלילה בתקיפות של כטב"מים ישראלים באזור הכפרי הסמוך לדמשק, לא נמסר מה היה היעד לתקיפה (צבא)
בלבנון מדווחים הבוקר כי כוח צה"ל נכנס למפעל בדרום המדינה, ערך חיפוש יסודי במקום והשאיר הודעת אזהרה על הדלת עבור בעל המפעל | לפי הדיווחים, כך נכתב בהודעה: "חלק מהאנשים שאתה עובד איתם חשודים בקשר לחיזבאללה. היזהר" (צבא)
לאחר דיווחים הבוקר בסוריה על פשיטה ישראלית באזור קוניטרה, דובר צה"ל מפרסם כי במהלך הלילה כוחות צה"ל השלימו פעילות בה נעצר סוחר אמצעי לחימה שפעל במרחב טרנג׳ה שבדרום סוריה | בעקבות אינדיקציות מודיעיניות ומעקב מקדים הסוחר נעצר ונחקר והכוחות החרימו אמצעי לחימה שאותרו במרחב (צבא)