משרד הפנים הסורי הודיע הבוקר (ראשון) כי כוחות הביטחון סיכלו מזימה של חוליית טרור המזוהה עם ארגון חיזבאללה הלבנוני, שתכננה לשגר טילים אל מחוץ לגבולות סוריה, כאשר ככל הנראה מדובר בישראל.

הפרטים שפורסמו מצביעים על כך שהחולייה פעלה בחשאי ותכננה לבצע את שיגור הטילים במטרה לגרום לאי-יציבות אזורית ולפגוע בתהליך השלום והשקט שמנסה ההנהגה הסורית החדשה לבסס. גורמים ביטחוניים בדמשק הדגישו כי מדובר בניסיון של "תאים רדומים" לחבל במאמצי הייצוב במדינה.

מבצע מודיעיני מורכב

כוחות הביטחון הסוריים ביצעו מעקב צמוד אחר תנועות חשודות, שהוביל בסופו של דבר לזיהוי החולייה. על פי הדיווחים, המבצע כלל מעקב מודיעיני קפדני, עד שהצליחו הכוחות לסכל את המזימה בשלב מתקדם של התכנון.

משרד הפנים הסורי הבהיר כי רשויות הביטחון ימשיכו במבצעי מנע ובמעקב צמוד כדי לסכל ניסיונות נוספים של גורמים עוינים לפגוע ביציבות. כידוע, סוריה נמצאת בתקופת מעבר רגישה לאחר נפילת המשטר הקודם, והנהגתה החדשה פועלת למנוע ניצול של המצב על ידי ארגוני טרור.