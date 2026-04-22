מחזירים את הקבוצה לישראל ( צילום: דוברות המשטרה )

כ-40 אזרחים ישראלים נעצרו הבוקר (רביעי) לאחר שפרצו את גבול סוריה במג'דל שמס, חדרו מאות מטרים לשטח הסורי והתרחקו מנקודת הגבול. כוחות צה"ל שפעלו במקום הצליחו להחזיר את רוב המסתננים לשטח ישראל, אך מספר נערים התבצרו על גג מבנה בפאתי כפר חדר במשך יותר משעה לפני שנתפסו.

צה"ל הגדיר את האירוע כ"חמור ביותר" והדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת הן את האזרחים והן את כוחות הביטחון הפועלים באזור. כלל האזרחים שנעצרו הועברו לטיפול משטרת ישראל לחקירה. היערכות מוקדמת לא עזרה על פי הפרטים שהתקבלו, עשרות הישראלים הגיעו באוטובוס למג'דל שמס בגבול סוריה, שם קיים פתח כניסה מוכר דרך הגבול - נקודה שנפרצה פעמים רבות בעבר על ידי אזרחים ישראלים. כוח צה"ל היה נוכח במקום על הגבול והיה עד לפריצה, אך למרות נוכחותו לא הצליח לבלום את כניסת הישראלים לשטח סוריה. יתרה מכך, לצה"ל היה מידע מודיעיני מקדים על כך שאותם ישראלים צפויים להגיע למקום. למרות ההיערכות המוקדמת והכוחות שהוצבו בשטח, פריצת הגבול לא נמנעה. הישראלים הצליחו לחצות את הגדר ולהתקדם מאות מטרים בתוך השטח הסורי.

כוחות צה"ל בסוריה ( צילום: דובר צה"ל )

התבצרות על גג בכפר חדר

מרבית האזרחים שחצו את הגבול נעצרו על ידי כוחות צה"ל בתוך זמן קצר והוחזרו לשטח ישראל. עם זאת, כמה נערים נוספים הצליחו להתחמק מהכוחות ולהתבצר על גג מבנה בפאתי הכפר חדר שבשטח סוריה.

הנערים שהו על הגג במשך יותר משעה, תוך שהם מנסים להימלט מכוחות צה"ל שפעלו להוצאתם מהמקום. לבסוף, לאחר מאמצים ממושכים, הצליחו הכוחות לאתר את כלל המסתננים ולהחזירם לשטח ישראל. כל 40 האזרחים שפרצו את הגבול הועברו לחקירת משטרה.

אזהרה חמורה מהמשטרה

במשטרת ישראל הדגישו בחומרה את חומרת העבירה ואת המחיר שעלול להיגבות ממבצעיה. "חציית גבול לסוריה או ללבנון היא עבירה פלילית חמורה שהעונש עליה הוא עד ארבע שנות מאסר", הבהירו בהודעה רשמית.

האזהרה מגיעה על רקע מספר אירועים דומים שהתרחשו בעבר באזורי הגבול, כאשר אזרחים ישראלים מנסים לחצות לשטח סוריה דרך נקודות חולשה בגדר. הנקודה במג'דל שמס ידועה כפתח כניסה שנפרץ פעמים רבות, ולמרות מאמצי כוחות הביטחון, האירועים ממשיכים להתרחש.

פעילות ישראלית נרחבת בסוריה

האירוע מתרחש על רקע פעילות ישראלית אינטנסיבית בשטח הסורי בתקופה האחרונה. כידוע, כוחות צה"ל פועלים באזורי הגבול במסגרת מאמצי הביטחון, ורק לפני ימים ספורים דיווח הערוץ הסורי SYRIA TV כי כוחות ישראליים ביצעו סדרה של פשיטות על כפרי גבול באזורי קוניטרה ודרעא.

על פי הדיווחים הסוריים, הפעילות כללה חיפושים נרחבים בבתי תושבים ומעצר אזרח מקומי. כוחות ישראליים חדרו לכפרים טרנג'ה, כוואיה ומעריה, וערכו חיפושים במספר בתים תוך שימוש בעשרות כלי רכב צבאיים.

צה"ל מגנה בתוקף את פריצת הגבול על ידי אזרחים ישראלים ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המסכן חיי אדם ופוגע בפעילות הביטחונית המבצעית באזור. החקירה נמשכת.