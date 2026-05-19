נשיא סוריה חותם על חוק המחרים סחורות ישראליות

נשיא סוריה אחמד א-שרע פרסם חוק חדש האוסר באופן מוחלט הכנסת סחורות המגיעות מישראל לאזורים החופשיים במדינה. החוק, שפורסם ברשומות הרשמיות של הרפובליקה הערבית הסורית, מתייחס במפורש להפרת הוראות החרם על ישראל.

על פי נוסח החוק, סעיף 112 קובע כי "נאסר הכנסת סחורות האסורות בשל הפרתן את הוראות החרם על ישראל או על הסדר הציבורי, כפי שייקבע על ידי הרשויות המוסמכות". החוק מצטרף לשורה של צעדים שנוקטת סוריה החדשה בעימות עם ישראל.

החוק מבחין בין סחורות זרות לסחורות מקומיות: בעוד שסחורות זרות מרוב המקורות יכולות להיכנס לאזורים החופשיים, סחורות ישראליות נאסרות באופן מוחלט.

המהלך מגיע בעת שהיחסים בין ישראל לסוריה החדשה נמצאים במתח מתמשך. כאמור, צה"ל מחזיק בחלק משטחי סוריה שנכבשו לאחר נפילת משטר אסד, ובמקביל מתקיימים מגעים ביטחוניים בתיווך אמריקני שנתקלים בקשיים רבים.

נשיא סוריה הבהיר בעבר כי השיחות עם ישראל "מתקדמות תוך קשיים גדולים" בשל התעקשות ישראל לשמור על נוכחותה הצבאית בשטח הסורי. א-שרע האשים את ישראל בפעולה "בברוטליות גדולה" וכיבוש אזורים הסמוכים לרמת הגולן, אך הדגיש כי דמשק בחרה במודע בנתיב הדיפלומטי כדי להימנע מהסלמה.

החוק החדש מצטרף לשורת צעדים שנוקטת סוריה בעימות הכלכלי והמדיני עם ישראל. במקביל, דמשק מקדמת שיתופי פעולה עם מדינות ערביות אחרות, כאשר סגן נשיא הרשות הפלסטינית נפגש לאחרונה עם א-שרע בדמשק לדיון על חיזוק היחסים הבילטרליים.

יצוין כי החוק נחתם על ידי א-שרע בתקופה בה סוריה החדשה מנסה לבסס את מעמדה הבינלאומי ולשקם את כלכלתה לאחר שנות מלחמת האזרחים. המשטר החדש מקיים תהליכי צדק מעברי, כאשר בית המשפט בדמשק שלל לאחרונה זכויות אזרח מבשאר אסד ואחיו מאהר, ומעמיד למשפט בכירים לשעבר במנגנוני הדיכוי.

החוק החדש צפוי להשפיע על היחסים הכלכליים באזור ועשוי להוות תקדים למדינות ערביות נוספות.