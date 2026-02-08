15 שנים לאחר שהצית את המהפכה בעינויי ילדים, עאטף נג'יב עומד למשפט פומבי היסטורי בלב סוריה המשוחררת | בעוד בשאר ומאהר אסד נשפטים בהיעדרם, המונים חוגגים מחוץ לבית המשפט את תחילתו של עידן הדין וחשבון (חדשות בעולם)
על פי כתבה מקיפה של מגזין "אטלנטיק", נשיא סוריה לשעבר אסד לא האמין שמשטרו יתמוטט עד לשעות האחרונות ממש שלפני כיבוש דמשק | הכתבה מתארת את אסד כשליט מנותק ואובססיבי למשחקי וידאו בטלפון | גם השעות האחרונות ממש שלפני הבריחה מתוארות בפרוטרוט בכתבה (בעולם)
כמו בכל פעם שנתניהו וטראמפ נפגשים, גם הפעם קדמו לפגישה תחזיות הרות אסון: "הפעם זה יהיה שונה", אמרו פרשנים שביבי הוא לא "כוס התה שלהם", בלשון המעטה | גם הפעם הם טעו, כאשר בשיא אמר טראמפ אמר על נתניהו ש"בלעדיו מדינת ישראל לא הייתה קיימת", ואף הבטיח ש"החנינה בדרך" | נתניהו מכיר את הכבוד שרוכש לו האיש החזק בעולם, ויודע לתעל את זה לצרכיה הקיומיים של ישראל: חמאס ואיראן | בין ארדואן לעזה והמקלות שתוקע נתניהו בגלגלי הדיפלומטיה של טראמפ - זה מה שקרה השבוע במאר א-לאגו (סקירה, מגזין בבלי)
סוריה נפרדת רשמית משושלת אסד עם השקת שטרות כסף חדשים המוחקים את פולחן האישיות של הרודן המודח לטובת זהות לאומית המקדשת סמלי טבע וחקלאות | הנשיא אחמד אל-שרע חשף את המטבע המעודכן שמסמן את סיומו של עידן קודם ומבטיח יציבות כלכלית חדשה תחת דגל הרפובליקה הערבית הסורית (העולם הערבי)
נשיא סוריה לשעבר אסד הורה לשלושה ממקורביו הקרובים ביותר ללוות אותו כשנמלט מדמשק במהלך טיול למוסקבה | האירועים התפתחו במהירות כה רבה עד שלא היה להם זמן לקחת את בגדיהם, דרכוניהם או מזומן | במוסקבה, אסד שיכן אותם במלון היוקרתי "ארבע העונות", אך כאשר הוצג בפניהם חשבון עצום עבור שהותם, המנהיג הסורי הפסיק לענות לשיחות ונעלם (בעולם)
בשאר אל אסד, איש הדמים שרצח מאות אלפים מבני עמו מתגורר במוסקבה וחי חיי פאר, תוך שהוא משחזר את הכשרתו כרופא עיניים עבור האצולה הרוסית, כך דווח ב'גרדיאן' הבריטי | משפחתו נהנית מחיים רגילים כמעט, כאשר ילדיו נצפו מטיילים באמירויות ואך השתתפו בטקס סיום של הבת אסד, בת 22 (בעולם)
תיעוד נדיר שנחשף מציג את נשיא סוריה לשעבר באשר אסד בסיור בע'וטה החרבה - לועג לאזרחים ולחיילים בעודו נוסע ברכב עם יועצת התקשורת שלו | הסרטון הצית סערה מחודשת סביב התנהלותו של הדיקטטור הסורי (העולם הערבי)
בעוד חמאס הכחיש נמרצות את הקשר בין ארגון הטרור והשלטון הרצחני של אסד, מתגלים כעת מכתבים סודיים שמעידים באופן חד משמעי על היחסים ביניהם - בתיווך איראן וחיזבאללה. כך למשל כותב סינוואר להנייה: "סוריה היא זירה הכרחית עבורנו כבסיס מקלט". הציטוטים והפרוטוקולים מהמסמכים שנחשפים (חדשות)
בית המשפט בצרפת הוציא צו מעצר בינלאומי חדש נגד נשיא סוריה לשעבר בשאר אל-אסד, בהאשמה ב"מעורבות בפשעים נגד האנושות ובפשעי מלחמה" | אסד עלול להישפט בפני בתי משפט צרפתיים "אפילו בהיעדרו", אם השופטים החוקרים יחליטו להעביר את התיקים לבית המשפט המוסמך (העולם הערבי)
השמועות על הרעלה של נשיא סוריה לשעבר, בשאר אל-אסד, שוב מכות גלים ברחבי העולם הערבי | על פי "המרכז הסורי למעקב אחר זכויות אדם" היושב בבריטניה, אסד, המצוי בגלות במוסקבה, הועבר לבית חולים במצב קשה לאחר שהורעל | מאז שנמלט מדמשק למוסקבה אסד לא נראה בציבור, עם זאת אין שום אישור לדיווחים האחרונים (העולם הערבי)
המרכז הסורי למעקב אחר זכויות אדם עדכן הבוקר כי יותר מ-70 בני אדם נהרגו בעימותים ביו כוחות הביטחון של המשטר החדש בסוריה לתומכי הנשיא המודח בשאר אסד, באזור לטקיה שבצפון-מערב המדינה. בנוסף, עשרות בני אדם נפצעו בעימותים הקשים (בעולם)
משלחת רוסית בכירה הגיעה לדמשק, לראשונה מאז נפילת אסד, כאשר הממשלה הסורית החדשה מבקשת מרוסיה את הסגרתו של הנשיא המודח | הביקור מתרחש על רקע דיונים על עתיד הבסיסים הרוסיים בסוריה, וביטול חוזה עם חברה רוסית (חדשות, בעולם)
בסעודיה פורסמו פרטים מרתקים על מה שהתחולל מאחורי הקלעים בין סוריה לבין רוסיה ואיראן בחודש האחרון לשלטונו של אסד - מהלכים שגרמו לנפילת שלטונו | וגם: הנאום שהכין אסד, והשעות האחרונות בארמון | סקירה מרתקת (העולם הערבי)
קציני המשטרה והצבא בסוריה תחת משטר אסד מפונים מבתיהם היוקרתיים לטובת חיילים וקצינים מורדים השייכים כיום לצבא הסורי החדש | "אנחנו נעקרנו מבתינו ומאזורים שלנו בלילה חשוך, רק עם הבגדים שעלינו, שיגידו תודה שמותר להם לקחת את חפציהם" אמר אחד מקציני HTS בראיון ל'רויטרס' (חדשות, בעולם)