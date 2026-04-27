יום הדין של משטר אסד: בן דודו של הרודן במשפט ראווה בדמשק

ביום ראשון האחרון נרשם רגע היסטורי בדמשק, כאשר נפתח המשפט הפומבי הראשון של בכיר לשעבר במנגנוני הדיכוי של בשאר אסד. עאטף נג'יב, תת-אלוף לשעבר בצבא הסורי, מי שעמד בראש ענף הביטחון הפוליטי במחוז דרעא וקרוב משפחתו של הנשיא המודח, הופיע בבית המשפט כשהוא עומד בפני אישומים חמורים של "פשעים נגד העם הסורי".

ההפתעה הגדולה בתיק היא סגירת המעגל המצמררת: נג'יב הוא האיש שבשנת 2011 הורה על מעצרם ועינויים של נערים שריססו גרפיטי נגד הממשלה על קיר בית ספר בדרעא – אירוע שהפך לנפץ המחאה ההמונית ואת מלחמת האזרחים בת 14 השנים. כעת, האיש שהיה סמל הדיכוי האלים ביותר, עומד פנים אל פנים מול קורבנותיו.

בעוד נג'יב הוא הבכיר היחיד שנעצר והופיע בגופו לדיון ההכנה, בית המשפט הגיש כתבי אישום גם נגד בשאר אסד ואחיו מאהר אסד, מפקד דיוויזיה 4 הידועה לשמצה, המואשמת ברצח, עינויים וסחר בסמים. השניים נשפטים שלא בפניהם לאחר שנמלטו לרוסיה עם התמוטטות המשטר בדצמבר 2024.

מחוץ לאולם בית המשפט התאספו המונים כדי לחגוג את מה שנציגי משרד המשפטים הסורי מכנים "צעד קריטי לעצמאות המערכת המשפטית ושקיפות". בין התובעים נמצא רמז אבו נבוט, שסיפר כי אחיו נורה למוות על ידי כוחותיו של נג'יב בעת שהפגין בדרעא: "הוא היה אזרח שוחר שלום, אבל עאטף נג'יב קיבל את פניו באש חיה. אנו מקווים לעונש המקסימלי – גזר דין מוות".

נראה כי ממשלת המעבר של הנשיא אחמד אל-שראע הגבירה את קצב העמדתם לדין של אנשי המשטר הישן. רק בימים האחרונים נעצר גם אמג'ד יוסף, קצין מודיעין לשעבר שתועד בסרטון שדלף כשהוא מוציא להורג עשרות אסירים כבולים בפרבר תדאמון בדמשק. לאחר שנים של מלחמה שהותירה חצי מיליון הרוגים ומיליוני עקורים, סוריה מנסה כעת לרפא את פצעיה דרך ספסל הנאשמים.