כוחות הביטחון בסוריה חשפו תא טרור של מיליציית חיזבאללה שתכנן מתקפת רקטות חוצת גבולות מאזור קוניטרה | המבצע המורכב חשף רכב אזרחי שהוסב בחשאי למשגר טילים נייד, רגע לפני שיצא לפעולה קטלנית נגד מטרות מחוץ למדינה (חדשות בעולם)
הנשיא הסורי אחמד אל-שרע, הותיר את הדיפלומטים במוסקבה פעורי פה כשבחר להחמיא לוולדימיר פוטין דרך אזכור צבאי יוצא דופן | בעוד השניים דנים בייצוב המזרח התיכון ובשיקום היחסים בין דמשק למוסקבה, הפכה ההערה הבלתי שגרתית על "עמידות העם ומזג האוויר" לשיחת היום בקרמלין (חדשות בעולם)
לאחר עשור של אוטונומיה, הכוחות הכורדים בסוריה נדחקים לפינה ומאבדים נכסים אסטרטגיים ושדות נפט לידי ממשלת אל-שרע המהדקת את אחיזתה במדינה | בצל קריסת המגעים המדיניים ודיווחים על התקפות מסוכנות על בתי כלא המוחזקים בהם אלפי מחבלי דאע"ש, סוריה ניצבת שוב בפני רגע גורלי שעלול להצית מחדש את הלהבות באזור כולו (העולם הערבי)
סוריה נפרדת רשמית משושלת אסד עם השקת שטרות כסף חדשים המוחקים את פולחן האישיות של הרודן המודח לטובת זהות לאומית המקדשת סמלי טבע וחקלאות | הנשיא אחמד אל-שרע חשף את המטבע המעודכן שמסמן את סיומו של עידן קודם ומבטיח יציבות כלכלית חדשה תחת דגל הרפובליקה הערבית הסורית (העולם הערבי)
במהלך עצרת האומות המאוחדות
בניו יורק,
רון לאודר,
נשיא הקונגרס היהודי
העולמי,
נפגש עם נשיא סוריה
אחמד אל-שראע
|
מפגש
ראשון מסוגו שעשוי לסמן אפשרות לנורמליזציה
בין ישראל לסוריה,
והתקיים בצל חששות
ביטחוניים כבדים (חדשות
בעולם)
עצרת האו"ם השנתית נפתחת השבוע על רקע מתיחות דיפלומטית וצבאית, ובמרכזה תתקיים פגישה היסטורית בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סוריה אחמד א-שרע. על פי דיווחים, השיחות נועדו לקדם הסכם ביטחוני בין סוריה לישראל, מהלך חסר תקדים שטרם התרחש מזה עשרות שנים | המשלחת הישראלית תתמודד גם עם "פסטיבל פלסטיני" צפוי, לאחר שיו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן קיבל אישור מיוחד לנאום מרחוק (מדיני, בעולם)
מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, אדמירל בראד קופר, נפגש היום עם נשיא סוריה אחמד א-שרע בארמון הנשיאות בדמשק | לפגישה החריגה, הצטרפו באופן נדיר נשותיהם של א-שרע וקופר; לטיפה אל-דרובי וסוזן קופר | מארמון הנשיאות הסורי נמסר כי "שני הצדדים דנו בסיכויים לשיתוף פעולה פוליטי וצבאי, וחיזוק יסודות הביטחון והיציבות בסוריה ובאזור" (העולם הערבי)
דיווח דרמטי: נתניהו ונשיא סוריה א-שרע צפויים להיפגש בארה"ב לפני העצרת הכללית של האו"ם בספטמבר, כך לדברי מקור סורי |בנוסף ציין המקור כי בפגישה שתתקיים בבית הלבן, נתניהו וא-שרע יחתמו על הסכם ביטחוני - בחסות טראמפ (מדיני)