חיסול מחבלים שהפרו את הפסקת האש באל קציר

כוחות חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית דרומית לקו ההגנה הקדמי, במטרה למנוע איום ישיר על יישובי הצפון. הפעילות מתמקדת בטיהור המרחב והסרת תשתיות טרור המהוות סכנה לאזרחי ישראל.

מוקדם יותר היום (שלישי), זיהו הכוחות במרחב אל קציר מחבלים חמושים שהפרו את הבנות הפסקת האש באופן בוטה. המחבלים חצו את קו ההגנה הקדמי והתקרבו לכוחות צה"ל באופן המהווה איום מיידי על חיי הלוחמים.

שלושה אירועים בפרק זמן קצר

בשני אירועים נוספים שהתרחשו אמש (שני) באותו המרחב, זוהו שוב מחבלים חמושים שחצו את קו ההגנה הקדמי והתקרבו לכוחות באופן המהווה איום מיידי. הפעילות החוזרת והנשנית של גורמי טרור במרחב מעידה על ניסיונות מתמשכים להפר את הסכמות הפסקת האש ולפגוע בכוחות הביטחון.

בכלל האירועים, חיל האוויר תקף את המחבלים במטרה להסיר את האיום המיידי. התקיפות בוצעו בדיוק רב תוך שמירה על כללי האש ומניעת פגיעה באזרחים. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבלים חוסלו בהצלחה.

פעילות מתמשכת בדרום לבנון

יצוין כי האירועים מצטרפים לשורה של הפרות הפסקת האש בזירה הצפונית. רק אמש תקף צה"ל משגר טעון במרחב קלאוויה שבדרום לבנון, צפונית לקו ההגנה הקדמי, שהיווה איום מיידי על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

כידוע, חמש אוגדות וכוחות חיל הים פועלים במקביל דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון, במסגרת פעילות אינטנסיבית להשמדת תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. דובר צה"ל בערבית פרסם לאחרונה קריאה חריגה לתושבי דרום לבנון שלא לשוב לבתיהם, תוך הדגשה כי הצבא ממשיך להחזיק בעמדותיו לנוכח פעולות הטרור המתמשכות.