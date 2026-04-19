צה"ל מפרסם את מרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון

גבול לבנון ( צילום: אייל מרגולין /פלאש 90 )

צה"ל פרסם היום (ראשון) את מפת רצועת הבטחון בגבול הצפון ואיתה גם פרטים על היקף הפעילות המבצעית הנרחבת המתבצעת בימים אלו בדרום לבנון. על פי הנמסר, חמש אוגדות וכוחות חיל הים פועלים במקביל דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון, במטרה להשמיד תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה ולמנוע איום ישיר על יישובי הצפון.

מעיון במפה עולה שצה"ל חצה את נהר הליטני ומחזיק ברכס 'הבופור'. הפרסום מגיע על רקע פעילות מבצעית אינטנסיבית של כוחות צה"ל במרחב, תוך התמודדות עם הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. כידוע, בימים האחרונים נרשמו מספר תקריות קשות בהן נפגעו לוחמי צה"ל ממטענים שהוטמנו על ידי מחבלי הארגון.

רצועת הבטחון בגבול הצפון ( צה"ל )

ניסיונות לערער את היציבות האזורית

מעבר לפעילות בשטח הלבנוני, נרשמים ניסיונות של חיזבאללה לפעול גם מחוץ לגבולות לבנון. משרד הפנים הסורי הודיע כי כוחות הביטחון סיכלו מזימה של חוליית טרור המזוהה עם ארגון חיזבאללה הלבנוני, שתכננה לשגר טילים אל מחוץ לגבולות סוריה, כאשר ככל הנראה מדובר בישראל.

גורמים ביטחוניים בדמשק הדגישו כי מדובר בניסיון של "תאים רדומים" לחבל במאמצי הייצוב במדינה. המזימה נועדה לגרום לאי-יציבות אזורית ולפגוע בתהליך השלום והשקט שמנסה ההנהגה הסורית החדשה לבסס.

המשך הפעילות למניעת איום על הצפון

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות המבצעית הנרחבת בדרום לבנון, תוך מיקוד בהשמדת תשתיות הטרור של חיזבאללה ומניעת איום ישיר על יישובי הצפון. הפעילות כוללת מבצעים קרקעיים, תקיפות אוויריות וסיוע של כוחות חיל הים.

צה"ל הבהיר כי ימשיך לפעול בנחישות נגד כל ניסיון של ארגון הטרור חיזבאללה להפר את הפסקת האש ולסכן את ביטחון תושבי הצפון. הכוחות ערוכים בהגנה ובהתקפה, ומוכנים להגיב בתקיפות לכל איום.