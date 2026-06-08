על רקע המצב הסוער בארץ וגל המעצרים של בחורי הישיבות, פתח הגאון הרב אברהם יוסף את דבריו ברדיו קול חי בדברי השקפה והתעוררות. הרב, בנו של מרן פוסק הדור הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, התייחס למציאות הקשה שנוצרה ולדרך שבה נדרש הציבור להתמודד עימה.

"כולנו סוערים ומרגישים חוסר אונים במצב שנוצר בארץ היהודים", אמר הרב, והוסיף כי הציבור נדרש לעמוד מול אתגרים כבדים המטרידים משפחות רבות ברחבי הארץ. לדבריו, המצב הגיע לידי כך שבחורי ישיבות חשים מושפלים ונרדפים, וצעירים רבים נקלעו למציאות מורכבת ומגבילה.

"להתפלל - זו הדרך שאבותינו לימדו"

לשאלה כיצד נכון להתמודד עם המצב, הבהיר הרב כי אין בכוונתו להכריע בין הדעות השונות או לקבוע מי צודק. במקום זאת, הצביע על הדרך שהנחילו אבותינו לאורך הדורות. "יש דרך שאבותינו לימדו אותנו - להתפלל. גם אם אין לך בבית מישהו שסובל, להתפלל", מסר הרב.

בהמשך שיתף הרב בכאב האישי שהוא חש לנוכח מצוקתם של צעירים ובני ישיבות. הוא סיפר על ילדיהם ונכדיהם של משפחות רבות שנקלעו למציאות מורכבת. "אני רואה את הסבל של כל הבחורים האלה, וזה מזעזע לראות אותם במצוקה שהם לא מסוגלים לעשות כלום", אמר. כדוגמה הזכיר צעירים שאינם יכולים להגיע להוריהם השוהים בחו"ל ונאלצים לשנות את תוכניותיהם בשל המצב.

"אי אפשר להאשים את הפוליטיקאים"

הרב דחה את הטענה כי הפתרון נמצא במאבקים פוליטיים, והזהיר מפני תרבות האשמות. לדבריו, הפוליטיקאים ניסו לפעול אך המציאות הובילה למבוי סתום. "אני יודע בבירור שהפוליטיקאים מאוד מאוד רצו. אי אפשר להאשים אותם. בכל פעם הייתה סיבה אחרת", הבהיר.

"הניסיון זה לא כוחי ועוצם ידי. הניסיון זה לא התמודדות פוליטית", הדגיש הרב, ומתח ביקורת על העיסוק המתמיד בשאלה מי אשם. הרב קרא לשוב לזהות היהודית המבוססת על אמונה ותפילה. "הפסקנו להיות יהודים? להיות יהודי פירושו להתפלל!", קרא.

"אשריהם לומדי התורה"

לקראת סיום חיזק הרב את לומדי התורה והדגיש כי הם נושאים על כתפיהם את קיומו הרוחני של העולם. "אשריהם בני התורה. אשריהם לומדי התורה שהם ממש מוסרים את נפשם למען התורה", אמר.

את דבריו חתם בקריאה להפנות את הלב כלפי שמיים ולא כלפי גורמים אנושיים. "לב מלכים ושרים ביד ה'. אליו נפנה", מסר הרב, וסיים בתפילה כי בורא העולם ירחם על עמו ו"יוציא אותנו מאפלה לאור גדול".