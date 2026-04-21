רגעים מרגשים נרשמו אמש (שני) ברחוב ביאליק ברמת גן, כאשר עו"ד גדליהו בן שמעון, יו"ר המועצה הדתית, שב לראשונה למקום בו נדקר באורח אנוש לפני חודש ימים.

במהלך טקס יום הזיכרון שהתקיים בזירה, בירך בן שמעון בדמעות ובהתרגשות רבה את ברכת הגומל בשם ומלכות: "ברוך שעשה לי נס במקום הזה".

"במקום שבו אני עומד היום, לפני חודש ימים מחבל ארור ניסה לרצוח אותי, ממש כאן, בדקירות סכין", אמר בן שמעון בקול רועד. "נפצעתי פציעות אנושות, פינו אותי במצב קריטי. בבית החולים הייתי מורדם ומונשם למעלה משבוע. אני עומד כאן הערב כעבור חודש בלבד, בחסדי ה' ובהתרגשות גדולה".

כזכור, הפיגוע התרחש בשעות הצהריים של יום חמישי לפני כחודש, כאשר מחבל בן 20 תושב ג'ת ארב לבן שמעון סמוך למשרדי המועצה הדתית. על פי החקירה המשותפת של השב"כ ומשטרת ישראל, המחבל עקב אחר בן שמעון בזמן שהלך ושוחח בטלפון, והתנפל עליו בסכין תוך שהוא דוקר אותו מספר פעמות בפלג גופו העליון.

בן שמעון פונה במצב אנוש לבית החולים איכילוב, שם עבר סדרת ניתוחים מורכבים. הרופאים הצליחו להציל את חייו, אך הוא הורדם והונשם למעלה משבוע. רק לפני כשלושה שבועות התעורר והחל לתקשר עם בני משפחתו. רעייתו כתבה אז: "בשורות טובות, בעלי התעורר הבוקר ומתקשר איתנו. ראינו ניסים גדולים".

במהלך תקופת האשפוז הגיע לבקרו יו"ר ש"ס אריה דרעי, שאמר עמו את מזמור לתודה על נס הצלתו. "בזכות שאנחנו מקפידים לסגור את העסקים שלנו בשבת, לא היו נפגעים בנפש, זה נס גדול", מסרו בני משפחתו לאחר מכן.