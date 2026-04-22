יושב ראש המועצה הדתית ברמת גן, הפעיל הש"סניק הוותיק והמוכר גדליהו בן שמעון, שנדקר ונפצע אנוש בפיגוע דקירה ברמת גן לפני חודש, חזר השבוע לזירת הפיגוע כדי להודות על הנס העצום שהתרחש לו ועל עצם העובדה שחודש אחרי הפיגוע הוא יכול להגיע על רגליו ולהודות לקדוש ברוך הוא. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

בנט מסתבך

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, פרסם לפני תקופה קצרה סרטון נוסף בו הוא ממשיך עם הקו האנטי-חרדי שלו בניסיון לקושש מנדים, כשבין היתר השתמש בנט במילים: "ההשתמטות הורגת לנו חיילים". מי שהחליט להציב גבולות לפוליטיקאי חסר המעצורים, היה ארגון אמת ליעקב, שאתמול הגישו תלונה רשמית במשטרה נגד בנט. הפרטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם.

הבד"ץ בדרך לבג"ץ?

אלפי תושבים משכונות מאה שערים וגאולה חתמו על עתירה לבית המשפט המחוזי בדרישה לעצור את הקמת תחנות הרכבת הקלה של הקו הכחול באזורם. מה שמפתיע במיוחד זו העובדה שהמהלך לפנות לבית המשפט של הציוינים, נעשה באישור מפורש של 'בד"ץ העדה החרדית'. מדובר בפעם הראשונה בתולדות הבד"ץ שהוא מאשר לעסקני העדה לעתור לבית משפט בנושא ציבורי. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

מנציחים את זכרו בדרכו

רגע היסטורי של המשכיות והרבצת תורה נרשם השבוע במעונו של מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי אשר דויטש זצוק"ל ברחוב הרב וסרמן בבני ברק. עשרות תלמידים ורבנים התכנסו למעמד "לחיים" צנוע לרגל ייסודו של מוקד תורני חדש בבית שמש. כל הפרטים על הכולל החדש - במהדורת מעייריב שלפניכם.