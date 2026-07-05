מפת הימין הפוליטית לקראת הבחירות הקרבות מתחילה להתגבש, והפעם מדובר בטלטלה שעשויה להשפיע באופן ישיר על עתידו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שעזב בימים האחרונים את מפלגת הליכוד אחרי למעלה מ-20 שנה, מצוי בשבועות האחרונים במשא ומתן מתקדם עם השרה לשעבר איילת שקד, לקראת ריצה משותפת ברשימת ימין חדשה.

מדובר בצעד דרמטי במיוחד עבור שקד, שתתמודד לראשונה על קולות הימין ישירות מול שותפה הפוליטי לשעבר, נפתלי בנט, לאחר דרך משותפת וארוכה של השניים. השניים כבר הגיעו להסכמות עקרוניות על קווי היסוד של המפלגה, וככל הנראה גם על זהות המועמדים שישובצו בה.

שמות בולטים מהציונות הדתית

בין השמות הבולטים מהציונות הדתית שעלו בשיחות להרכבת הרשימה: דוידי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, ושבות רענן, שהייתה עד לא מזמן חברה במפלגת המילואימניקים. על פי הדיווחים, במקביל לגיבוש הרשימה, אדלשטיין ושקד מנהלים מגעים אינטנסיביים עם השגריר לשעבר גלעד ארדן, שעמו הם חולקים יחסי חברות קרובים.

אדלשטיין וארדן שיתפו פעולה בעבר כבכירים בליכוד, ולארדן ושקד יחסי עבודה קרובים ארוכי שנים. עם זאת, למרות הצהרות קודמות שלו, ארדן מאותת בשלב זה כי טרם הכריע סופית לגבי הצטרפותו, עובדה שמקשה על השניים להתקדם בתוכניות המפלגה. לצד הניסיונות מול ארדן, השניים פועלים לחבר גם את יועז הנדל ומפלגת המילואימניקים, למרות הפרידה הצורמת והמשקעים שנשארו בין שקד להנדל בריצה המשותפת שלהם לפני כארבע שנים.

היעד: ממשלה ללא החרדים

מפלגתם המיועדת של אדלשטיין ושקד מכוונת לקהל יעד של ימין ממלכתי, עם דגש חזק על עולמות ההתיישבות והציונות הדתית. היעד הפוליטי והמבצעי שלהם ברור ודרמטי: להוות לשון מאזניים על מנת לכפות על ראש הממשלה בנימין נתניהו להרכיב ממשלה חדשה ללא המפלגות החרדיות, במטרה להעביר את חוק הגיוס.

ואולם, התוכנית לא נעצרת שם: במידה ותרחיש זה לא יתממש, באגף של אדלשטיין ושקד מוכנים ללכת רחוק יותר, ושוקלים להשלים רוב של 61 מושבים במליאה לגוש השני, ובלבד שחוק הגיוס יושלם במלואו. מדובר בתוכנית שעלולה לשנות את פני המפה הפוליטית בישראל ולהוות אתגר משמעותי לראש הממשלה.

עזיבת הליכוד ומאבק חוק הגיוס

כזכור, אדלשטיין הודיע רשמית על עזיבתו את מפלגת הליכוד לאחר יותר מ-20 שנה, תוך שהוא מציין כי "אחרי השבעה באוקטובר היה לי ברור שמה שהיה הוא לא מה שיהיה". הוא הדגיש כי נאבק בכל כוחו למען גיוס שוויוני ואמיתי, והצליח למנוע חוק השתמטות לדורי דורות.

אדלשטיין הודח מתפקידו כיו"ר ועדת החוץ והביטחון לאחר שגרר רגליים ומשך את חוק הגיוס זמן רב בוועדה. מאז ההדחה, הוא ממשיך להיות קול בולט בקרב המתנגדים לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית. במתקפה חריפה שפרסם, טען כי "ההנהגה החרדית מעולם לא רצתה גיוס, הם עושים פוליטיקה על גב המילואימניקים".

שקד: חזרה לזירה הפוליטית

השרה לשעבר איילת שקד, שנעלמה מהזירה הפוליטית לאחר נפילת ממשלת השינוי, החלה להתייחס בפומבי למינויים ולאירועים פוליטיים בחודשים האחרונים.

עם התקדמות המגעים בין אדלשטיין לשקד, נראה כי המפה הפוליטית לקראת הבחירות הבאות עשויה להשתנות באופן משמעותי. השאלה המרכזית היא האם המפלגה החדשה תצליח למשוך מספיק מצביעים כדי להוות לשון מאזניים אמיתית, ומה תהיה תגובת ראש הממשלה נתניהו למהלך זה.