מיליונים נפרדו בטהראן מהדיקטטור המחוסל; זו הסיבה שמוג'טבא חמינאי נעדר

באיראן נפרדו היום (שבת) מארונו של המנהיג המחוסל עלי חמינאי, הדיקטטור שחוסל במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי". לפי הניו יורק טיימס, במהלך הבוקר נשמעו בקהל קריאות "מוות לאמריקה" ו"קללת האל על ישראל", לצד כרזות שקראו לנקמה.

לטקסים הגיעו גם שורה ארוכה של בכירים וגורמים רשמיים זרים. בין המשתתפים שדווח עליהם: ראש ממשלת ארמניה, מפקד צבא פקיסטן, נציגים מקטאר, עיראק, סין ורוסיה, וכן אנשי חיזבאללה, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק ונציגים פלסטיניים.

לפי הניו יורק טיימס, המנהיג העליון החדש ביקש להשתתף בטקס הקבורה של אביו במקדש האימאם רזא במשהד ב-9 ביולי. ואולם, לפי שני אנשי משמרות המהפכה וגורם המעורב בהכנות להלוויה, גורמי הביטחון באיראן דחו עד כה את הרעיון - מחשש שישראל תנסה להתנקש בו במהלך הטקס, או תעקוב אחר תנועותיו בחזרה למקום מחבואו.

על פי הדיווח, ארבעה בכירים איראנים ושני אנשי משמרות המהפכה אמרו כי הפילוג הגלוי במחנה השמרני הוא רק חלק קטן ממאבק עמוק בהרבה שמתנהל מאחורי הקלעים. לדבריהם, "כל אחד מהמחנות מנסה למשוך את המנהיג העליון החדש לצידו, להציג את עמדותיו כמשקפות את רצונו - ולהבטיח לעצמו השפעה על עתידה הפוליטי של איראן".

במקביל, משרד המודיעין האיראני דיווח כי אותרו בדרום המדינה ארבע חוליות מאורגנות של "ארגוני טרור" המזוהים עם שירותי הריגול של "האויב האמריקני-ציוני". דווח כי נעצרו חמישה חברי חוליה, ושניים נוספים חוסלו במהלך חילופי אש עם כוחות ביטחון הפנים.

בתוך כך, כשלושה חודשים אחרי חיסול מפקד חיל הים של משמרות המהפכה עלי רזא תנגסירי, בתקשורת האיראנית דיווחו כי עלי עוזמאי, שכיהן כמפקד המחוז החמישי של חיל הים של משמרות המהפכה, מונה לתפקיד. עוזמאי כתב בעמוד ה-X שלו כי "הנקמה האלוהית באמריקה ובישראל אינה רחוקה כלל".