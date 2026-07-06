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במהלך דיון סוער במליאת הכנסת, עלה השר לשיתוף פעולה אזורי והשר במשרד המשפטים דודי אמסלם לדוכן ונשא נאום אמוני מרגש על ערך לימוד התורה ועל עתידו של העם היהודי. בדברים חריפים ונוקבים, הציג השר את עמדת התורה מול האתאיזם, יצא להגנת לומדי התורה, והזהיר מפני המשמעויות הרוחניות של סגירת הישיבות.

השר אמסלם, הידוע כאוהב תורה גדול ותומך נאמן של עולם התורה, פתח את דבריו בניסיון לגעת בשורש המחלוקת סביב מעמד בני הישיבות. "רוצה לבוא למהות של העניין", אמר. "בואו נניח שאנחנו חולקים על זה של לימוד התורה. יש כאלה חושבים שיש לו ערך במדינת ישראל, יש כאלה שחושבים שאין לו ערך". "את האתאיסטים אני מבין, את המאמינים לא" בהמשך דבריו התייחס השר לשאלת האמונה והלוגיקה מאחורי ההתנגדות ללימוד התורה. "אנשים אתאיסטיים, אני מבין, הם לא מאמינים לא באלוקים, לא בתורה, לא בכלום. מבחינתם, לקרוא עיתון או לקרוא תהילים זה היינו הך", הסביר. "את הלוגיקה שלהם אני מבין. את מי שאני לא מבין, זה אנשים מאמינים". צפו: הרב מאיר שמואלי ביקש מחילה מרופאים ערבים במפגש פיוס מיוחד בבלי | 05.07.26 2 תיעוד מתוק מדבש | הינוקא ממיאלען חילק ממתקים לילדי החסידות שעברו בסך חיים רוזנבוים | 05.07.26 אמסלם פנה ישירות לחברי האופוזיציה והוסיף: "הרי בסוף אם אתה מאמין, כתוב, 'והגית בו יומם ולילה'. אני שואל שאלה מאוד פשוטה: הרי עם ישראל חי בזכות תורת ישראל, אם לא היה תורה, לא היה עם ישראל". המקור ההיסטורי: "שבט לוי מעולם לא עבד" בהמשך נאומו הציג השר את המקור ההיסטורי של החזקת לומדי התורה, כשהוא מתייחס למבנה השבטים המקורי של עם ישראל. "שבט לוי, הוא היה שבט שלא היה לו נחלה, זה לא אני קבעתי, הקדוש ברוך הוא קבע", אמר. "שבט לוי מעולם לא עבד, רק בקודש. גם בכפוף למה שאמר משה 'האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה'. שבט לוי זה שבט שבעצם עבד את השם בהגדרה".

לומד תורה ( צילום: רחל אלרואי/Flash90 )

השר הוסיף והבהיר: "אבל מתי הוא עבד את השם, דרך אגב? גם במלחמות שהיו. לא רק בשוטף". בכך ביקש להדגיש כי תפקידו של שבט לוי לא היה מנותק מהמציאות הביטחונית, אלא היה חלק אינטגרלי ממנה.

"מי מחזיק את השלהבת בכלל?"

אמסלם תיאר את הרצף הדורי של עם ישראל ותקף את אלו שמצטטים מהמקורות מבלי להבין את משמעותם. "עם ישראל חי רצף של זמן. אנחנו חוליה בשרשרת 3,500 שנה, מעבירים מאב לבן, את המסורת, מאב לבן, מאב לבן, עד שזה הגיע אלינו", אמר. "במשמרת שלנו עכשיו אנחנו נמצאים. אנחנו צריכים להעביר את זה לילדים שלנו, והילדים שלנו יעבירו את זה לילדים שלהם".

בדברים חריפים התייחס השר ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד: "עלה פה לפיד, תקף את לומדי התורה, ועוד מקריא את הפסוק 'לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה''. הרי אימפריות נעלמו, בגלל שהרוח נעלמה. הרוח של עם ישראל זה תורת ישראל. זה המוח, זה הנפש. וזה החיבור".

אמסלם הציג שאלה מהותית: "אחרת, למה באנו לארץ, מכל קצות תבל. עד היום, דרך אגב, אנחנו עושים באמת מאמצים אדירים, להביא כל יהודי לארץ ישראל. לא בגלל שהוא נמצא בסכנה, אלא בגלל שחשוב לנו שיבוא לכאן להמשיך להיות יהודי".

האזהרה מארצות הברית: "70% מתבוללים"

השר התייחס בדאגה למצב יהדות ארצות הברית והסכנה הרוחנית שם. "עם ישראל בהיסטוריה, אם הוא לא היה בין הגויים, וחלקם לא התבוללו, אנחנו היינו צריכים להיות היום, לדעתי, 200-300 מיליון לפחות", אמר. "אבל בסוף, אנחנו בארץ ישראל, שבעה וחצי מיליון יהודים. קרוב לשמונה".

בחורי ישיבה ( צילום: שלומי כהן/Flash90 )

לדבריו, "בארצות הברית, חמישה מיליון יהודים, שרובם רפורמים. שהם גם לשיטתם, דרך אגב, טוענים שהילדים שלהם 70% מתבוללים. והעם הזה הולך חס ושלום, ונמצא במצב לא טוב".

התחזית החריפה: "עוד 50 שנה לא יהיה עם ישראל"

בסיום נאומו, השמיע השר אמסלם אזהרה חריפה לגבי העתיד אם חלילה ייסגר עולם התורה. "עכשיו, מי בעצם מחזיק את הספרות התורנית? זה לומדי התורה", אמר. "אני מבטיח לך, שאם מחר יסגרו הישיבות, וכולם ילכו, ילכו לצבא, לעבוד, אני מבטיח לך שעוד 50, 60, 70 שנה, לא יהיה עם ישראל".

השר הסביר את הסיבה: "בגלל שבלי רוח, בלי הספרות התורנית, יש דעיכה. אם אתה לא מטפס בהר, אתה יורד למטה. לכן אני דואג לעתידו של עם ישראל, לא מחר, עוד עשר שנים, אני מסתכל קדימה, 50, 60 שנה. מה יהיה? לא יהיה עם ישראל. אנשים לא ידעו בכלל מה זה יהודים".

בסיום דבריו, פנה אמסלם בעקיצה ישירה לאלו שאינם מאמינים: "לשיטתם דרך אגב, אותם אלה אתאיסטים, אני שואל את עצמי, מה המשמעות שאתה יהודי? להפך, אני מציע לך הצעה. אם תהיה מוסלמי, גמרת את הסכסוך הישראלי פלסטיני. הרי ממילא, אתה לא מאמין, לא בזה, לא בזה".