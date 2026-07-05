חברת היבוא "אפיפית נצרת תעשיות ביסקוויט בע"מ" הודיעה על החזרה יזומה (Recall) של מוצר פתי בר ביסקוויט בטעם וניל במשקל 500 גרם, וזאת בעקבות דיווחים על ריח שאינו אופייני למוצר. מדובר בהרחבה של התרעה קודמת שפורסמה, לאחר שהתקבלו תלונות נוספות מצד לקוחות.

על פי הנמסר מהחברה, בדיקות מעבדה שבוצעו העלו כי באצווה נוספת של המוצר קיים ריח חריג שמקורו בחמצון של אחד מרכיבי הביסקוויט. הממצאים הובילו להחלטה על הרחבת איסוף המוצרים מנקודות המכירה, בתיאום מלא עם שירות המזון של מחוז צפון במשרד הבריאות.

פרטי המוצרים המושפעים

החברה פרסמה את הפרטים המלאים של המוצרים והאצוות הכלולים בריקול, אותם יש להחזיר לנקודות המכירה:

שם המוצר: פתיבר ביסקוויט בטעם וניל 500 גר' תחת המותג "הדר"

קוד ייצור (אצווה): BATCH NO. SZ 32195 וכן BATCH NO. 26A

תאריכי תפוגה: 25/11/2026 ו-07/03/2027

ברקוד המוצר: 7290018790717

יצרן: אנמול תעשיות בע"מ, הודו

יבואן: אפיפית נצרת תעשיות ביסקוויט (ייצור 1971) בע"מ

החברה מדגישה ומבקשת מלקוחות אשר מחזיקים במוצרים אלו בביתם שלא לאכול אותם. במקביל, היבואן פועל לאסוף את האריזות מכלל רשתות השיווק והחנויות ברחבי הארץ.

הנחיות לצרכנים

ליצירת קשר, בירורים או השארת פרטי התקשרות, ניתן לפנות לחברה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: info@hadar-afifit.com. הצרכנים מתבקשים לבדוק את קודי האצווה ותאריכי התפוגה על גבי האריזות שברשותם.

משרד הבריאות ממליץ לצרכנים לשמור על ערנות ולבדוק באופן שוטף הודעות ריקול המתפרסמות באתר המשרד ובאמצעי התקשורת.