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"תהיו קנאים לקריאת שמע" ראש הישיבה נגד הפגנות הגיוס | מעייריב

מצור תקציבי ומשפטי על הישיבות הקטנות שחוששות מקריסה, יולי אדלשטיין מקים מפלגה ברקע המשבר עם החרדים |ביקורת ליטאית חריפה נגד המחאות ברחובות והתפילה החסידית (מעייריב)

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1. משבר בישיבות הקטנות: אפס שקלים לתשפ"ז

משבר תקציבי חסר תקדים מאיים על פתיחת שנת הלימודים ב-200 ישיבות קטנות. ראשי האיגוד, פרידמן וברילנט, התריעו בפני ראשי הסיעות כי פרויקט הסיוע הוקפא, מה שמסכן 12,000 תלמידים. העיכובים הבירוקרטיים החוזרים מעמידים את המוסדות ללא רזרבות, כשהחשש הוא שהישיבות לא יוכלו לספק את המעטפת הנדרשת לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז.

2. המפלגה החדשה - על רקע המחלוקת עם החרדים

ח"כ יולי אדלשטיין הודיע על פרישתו מרשימת הליכוד על רקע חילוקי דעות עמוקים. בראיון סוער תקף את התנהלות הממשלה והרפורמה המשפטית. למרות הפרישה, ימשיך לכהן בכנסת ולהילחם בחוקי לימוד התורה. יחד עם שקד וארדן, הוא מקים מפלגה חדשה שחרטה על דגלה התנגדות לחרדים, מהלך שנתפס בעולם התורה כניסיון פגיעה ישיר.

3. זעקת עולם התורה: תפילת רבים בכותל

לקראת ימי הרחמים, חתמו שלושת בני האדמו"ר מויז'ניץ על קריאה נרגשת להתאחד לתפילת רבים לרפואת אביהם. המעמד יתקיים בליל שישי הקרוב ברחבת הכותל. התפילה משלבת בקשה לרפואת האדמו"ר עם זעקה על גזירות הגיוס והסנקציות הכלכליות המרחפות מעל עולם התורה. עשרות אלפי חסידים צפויים להשתתף באמירת תהילים וסליחות.

4. ראש הישיבה נגד הקנאות: "שמרו על קריאת שמע"

יצא בנאום חריף נגד אופי המחאות האלימות, המכונות בטעות "לשם שמיים". לדבריו, הפרובוקציות ברחובות רק מזיקות לתדמית עולם התורה. הוא הבהיר כי הקנאות האמיתית צריכה להיות מופנית נגד ביטול תורה וזלזול במצוות הבסיסיות, והוסיף: "שמרו על השולחן הבסיסי לפני שמחפשים אטרקציות במחאות חסרות תועלת ברחוב".

5. המצור הכלכלי: האוצר נגד חוק היסוד

היועמ"ש של משרד האוצר שיגר חוות דעת דורסנית נגד "חוק יסוד: לימוד תורה", הכוללת דרישה לשלילת עשר הטבות סוציאליות מאברכים. גורמים חרדים מאשימים את בשימוש ציני בפקידי המשרד כדי לטרפד את החוק בחשאי. החוק, שעבר בקריאה ראשונה, צפוי כעת להיתקל במכשולים קשים בדיוני ועדת החוץ והביטחון.

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4
איש האמת רבינו הגדול מרן ראש הישיבה ר' דניאל וולפסון שליט"א - לאורו נסע ונלך! מגדולי תלמידו של ראש הגולה רבינו ר' דב לנדו שליט"א
איש
אכן, אין כמו ר' דניאל לבטא את ה'אמת' המזרחיסטית בבהירות
יוני
3
כמה טוב שיש לנו הציבור הרחב והדומם רבנים ואישים מרוממים וישרי לב ודרך, אשרינו שזכינו.
ישראל
2
אתם נותנים ביטוי לציבור החרדי הרחב והשפוי שלא עסוק בחיפוש אקשן ברחובות
סוף סוף
1
איפה איצלה? (אבל גם גליקמן מגיש בחסד. האמת - חוץ מהמנגינה, נראה שהתוכן בדיוק אותו תוכן, עם אותו חן ואותו סגנון ייחודי. יישר כח)
מעריץ גדול
שני עיתונאים דגולים שמביאים כבוד למגזר החרדי. המוח של גליקמן והיכולת הרטורית של כץ - שילוב קטלני ומנצח
שלמה. ל.

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