משבר תקציבי חסר תקדים מאיים על פתיחת שנת הלימודים ב-200 ישיבות קטנות. ראשי האיגוד, פרידמן וברילנט, התריעו בפני ראשי הסיעות כי פרויקט הסיוע הוקפא, מה שמסכן 12,000 תלמידים. העיכובים הבירוקרטיים החוזרים מעמידים את המוסדות ללא רזרבות, כשהחשש הוא שהישיבות לא יוכלו לספק את המעטפת הנדרשת לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז.

2. המפלגה החדשה - על רקע המחלוקת עם החרדים

ח"כ יולי אדלשטיין הודיע על פרישתו מרשימת הליכוד על רקע חילוקי דעות עמוקים. בראיון סוער תקף את התנהלות הממשלה והרפורמה המשפטית. למרות הפרישה, ימשיך לכהן בכנסת ולהילחם בחוקי לימוד התורה. יחד עם שקד וארדן, הוא מקים מפלגה חדשה שחרטה על דגלה התנגדות לחרדים, מהלך שנתפס בעולם התורה כניסיון פגיעה ישיר.

3. זעקת עולם התורה: תפילת רבים בכותל

לקראת ימי הרחמים, חתמו שלושת בני האדמו"ר מויז'ניץ על קריאה נרגשת להתאחד לתפילת רבים לרפואת אביהם. המעמד יתקיים בליל שישי הקרוב ברחבת הכותל. התפילה משלבת בקשה לרפואת האדמו"ר עם זעקה על גזירות הגיוס והסנקציות הכלכליות המרחפות מעל עולם התורה. עשרות אלפי חסידים צפויים להשתתף באמירת תהילים וסליחות.

4. ראש הישיבה נגד הקנאות: "שמרו על קריאת שמע"

הרב דניאל וולפסון יצא בנאום חריף נגד אופי המחאות האלימות, המכונות בטעות "לשם שמיים". לדבריו, הפרובוקציות ברחובות רק מזיקות לתדמית עולם התורה. הוא הבהיר כי הקנאות האמיתית צריכה להיות מופנית נגד ביטול תורה וזלזול במצוות הבסיסיות, והוסיף: "שמרו על השולחן הבסיסי לפני שמחפשים אטרקציות במחאות חסרות תועלת ברחוב".

5. המצור הכלכלי: האוצר נגד חוק היסוד

היועמ"ש של משרד האוצר שיגר חוות דעת דורסנית נגד "חוק יסוד: לימוד תורה", הכוללת דרישה לשלילת עשר הטבות סוציאליות מאברכים. גורמים חרדים מאשימים את שר האוצר סמוטריץ' בשימוש ציני בפקידי המשרד כדי לטרפד את החוק בחשאי. החוק, שעבר בקריאה ראשונה, צפוי כעת להיתקל במכשולים קשים בדיוני ועדת החוץ והביטחון.