המאבק הציבורי סביב בית הקפה "בסמטה" ברחוב אגריפס בירושלים, שנפתח בשבועות האחרונים והחל לפעול תוך רמיסת שבת קודש, מגיע כעת לזירה המשפטית והמוניציפלית. חבר מועצת העיר מטעם אגודת ישראל וחסידות גור, השותף בקואליציה העירונית, יוחנן ויצמן, שיגר מכתב חריף ודחוף לראש העיר משה ליאון, למפקד מחוז ירושלים ולגורמי האכיפה, בדרישה לעצירת פעילות המקום באופן מיידי.

במהלך השבתות האחרונות הגיעו עשרות חרדים למקום, כשהם מתעטפים בטליתות מול הכניסה, וכאבו במשך שעות את חילול השבת ההמוני בפרהסיה בלב ירושלים. מנגד, גורמי שמאל ונציגים חילוניים בעירייה, ובהם יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן וסגני ראש העיר יוסי חביליו ואדיר שוורץ מסיעת "התעוררות", הגיעו בעצמם למקום, עודדו חילול שבת ואף קיימו שם ישיבת סיעה פוליטית כדי להרחיב את התמיכה בעסקים הפתוחים בשבת רחמנא לצלן.

סגן ראש העיר חביליו אף קשר במפורש בין פתיחת המקום לשינוי צביון העיר, כשמסר: "אם רוצים שהצעירים החילונים לא יעזבו את ירושלים והיא תהפוך לבני ברק, צריך עוד מקומות בילוי פתוחים בשבת. הציבור החילוני בירושלים מקופח וצריך להילחם על זכויותיו". מנגד, ראש העיר משה ליאון הבהיר בתגובה לאירועים: "לא ניתן לקבל בשום פנים ואופן אלימות מכל סוג. נמשיך לפעול לשמירה על הסטטוס קוו, לצד שמירה על החוק".

"הפרה משולשת": הטיעונים המשפטיים נגד בית הקפה

כעת נחשף כי מעבר לפגיעה החמורה בקדושת יום המנוחה, הפעלת המקום נעשית לכאורה תוך צפצוף מופגן על החוק ועל הוראות התכנון והבנייה. במכתבו הרשמי, מגדיר חבר המועצה יוחנן ויצמן את הפעילות כ"הפרה משולשת" – הן של הוראות התב"ע, הן של היתר הבנייה והן של חוק העזר העירוני האוסר על מכירת מזון לצריכה מחוץ לכתלי בית העסק בימי מנוחה.

בפנייתו הדחופה חושף ויצמן את פרטי הפלישה המסחרית לשטח הציבורי: "הובא לידיעתי כי בשטח המיועד לגינה ציבורית ברחוב אגריפס 8-10 / יפו 61-63, הוצבו שולחנות וכסאות לטובת הפעלת בית קפה מסחרי. פעילות זו מהווה הפרה בוטה וישירה של הוראות סעיף 4.2.2 ג' בתב"ע הנקודתית החלה במקום (תוכנית 11794). סעיף זה קובע במפורש: 'לא תותר פעילות מסחרית כולל הצבת שולחנות וכסאות והפעלת מערכת שמע וכדו' בשטחים אלה, אלא באישור המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים'. למיטב הידיעה, אישור כזה לא ניתן ואף אינו עולה בקנה אחד עם ייעוד השטח".

חבר המועצה מוסיף ומציג התחייבות חתומה של היזמים עצמם, המוכחת מתוך מסמכי הרישוי הרשמיים: "שימוש בניגוד להיתר והפרת התחייבות שלטונית: חומרת הדברים מקבלת משנה תוקף נוכח בחינת מסמכי הרישוי של המתחם. במסגרת היתר הבנייה שמספרו 12.180 (דף 5), קיימת התחייבות מפורשת בכתב של היזמים כלפי משרד הבריאות. בהתחייבות זו הצהירו והתחייבו היזמים באופן שאינו משתמע לשני פנים שלא להפעיל עסקי מזון במתחם. הפעלת בית הקפה והצבת השולחנות במקום מהוות שימוש מובהק בניגוד להיתר והפרה חזיתית של התנאים המוקדמים שהוצבו ליזמים".

"ניסיון פסול להטעות את גורמי אכיפת החוק"

ויצמן תוקף בחריפות את ההתנהלות הפוליטית סביב העסק, ומאשים את נציגי השמאל במועצה בניצול סמכות ובהטעיית המשטרה: "חמורה מכך היא העובדה כי בשבתות האחרונות הופר הסטטוס-קוו באופן חד-צדדי על ידי הגורמים הפולשים. במסגרת 'תחרות' פוליטית על גבם של תושבי העיר בין סגניך מר חביליו ומר שוורץ, יהפך מרחב זה לזירת ניגוח פוליטית. הגדילו נבחרי ציבור חברי מועצה עשה ופנו למשטרת ישראל כדי לנסות ולרתום את כוחות הביטחון למתן 'גיבוי' וחסות להפרת החוק".

לדבריו, "פנייה זו למשטרה היא ניסיון פסול להטעות את גורמי אכיפת החוק, להציג עבריינות בנייה ופלישה מסחרית כ'חופש עיסוק' או 'חופש ביטוי', ולגרור את משטרת ישראל לתוך קלחת פוליטית פנים-עירונית תוך פגיעה בניטרליות שלה".

אזהרה מפני התלקחות ודרישה לפיקוח מיידי

בסיום פנייתו, מתריע נציג אגודת ישראל מפני הפוטנציאל הנפיץ של פריצת הגדרות, ומבהיר כי מדובר בפרובוקציה מכוונת במרחב הציבורי הפתוח: "המרחב הציבורי המדובר ממוקם בלב אזור רגיש בעיר, שבו שמירה על הסטטוס-קוו היא מפתח מוחלט למניעת חיכוכים קהילתיים. הפרתו המכוונת והבוטה של החוק במרחב הציבורי הפתוח מייצרת פרובוקציה מודעת אשר עלולה להוביל באופן ישיר להפרות סדר קשות, לעימותים אלימים ולפגיעה בשלום הציבור".

את מכתבו חותם ויצמן בדרישה חד-משמעית מראש העיר ליאון: "לאור האמור, אבקש את התערבותך הדחופה והאישית להפעלת סמכויות הפיקוח העירוני והפיקוח על הבנייה, ולהבהיר כי עמדת העירייה הרשמית היא שמדובר בפעילות בלתי חוקית שיש לפזר ולמנוע, למען שמירה על שלטון החוק, הסטטוס-קוו ושלום הציבור".

עם כניסתו של חבר הקואליציה העירונית למאבק והצפת הראיות המשפטיות החדשות, נראה כי הסערה סביב בית הקפה רחוקה מסיום וצפויה לעבור כעת למישור המשפטי וגופי האכיפה העירוניים.