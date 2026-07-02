רגע בלתי שגרתי נרשם השבוע בדיון הסוער בוועדת החוקה של הכנסת על הצעת חוק יסוד: לימוד תורה, כאשר יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, עצר את הדיון המשפטי לטובת "גילוי נאות" אישי ומפתיע על המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד אביטל סומפולינסקי.

הדיונים סביב חוקי הגיוס ומעמד לומדי התורה מתנהלים בדרך כלל באווירה מתוחה, כאשר נציגי המפלגות החרדיות והייעוץ המשפטי לממשלה ניצבים משני עברי המתרס. אלא שהפעם, לרגע אחד, הוויכוח המשפטי פינה את מקומו לסיפור אישי שהפתיע את כל הנוכחים באולם.

"החוק הוא האם גבר עובד או לא עובד"

מוקדם יותר בדיון הציגה סומפולינסקי את עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, כשהיא מדגישה כי מבחינתה מוקד הדיון אינו עצם לימוד התורה אלא השלכות החוק על שוק העבודה. "החוק הוא לא על הלימודים", מסרה. "החוק הוא האם גבר עובד או לא עובד".

בשלב זה ביקש מקלב את רשות הדיבור ואמר: "קודם כל, חובה להגיד - זה גילוי נאות". לאחר מכן הפתיע את המשתתפים כשסיפר כי הוא מכיר היטב את משפחתה של סומפולינסקי. "הדודים שלה הם רבנים גדולים שלמדו איתי בישיבה", אמר, והוסיף כי מדובר במשפחה שלה שורשים עמוקים בעולם התורה והישיבות.

חיוכים סביב שולחן הוועדה

האמירה עוררה חיוכים סביב שולחן הוועדה ושברה לרגע את המתח שאפיין את הדיון. אחד מחברי הכנסת אף תהה בחיוך: "למה אתה מטה את הדיון?", בעוד משתתפים אחרים הגיבו בהפתעה כשנחשפו לקשר המשפחתי. גם סומפולינסקי עצמה חייכה למשמע הדברים.

מאחורי ההערה הקצרה עומד סיפור משפחתי מוכר. משפחת סומפולינסקי היא מהמשפחות המוכרות והחשובות בציבור הליטאי בירושלים. אביה של המשנה ליועמ"שית הוא פרופ' חיים סומפולינסקי, מבכירי חוקרי המוח בעולם, חתן פרסים בינלאומיים ופרופסור באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת הרווארד.

הוא עצמו גדל בבית חרדי, ואביו, הרב אליהו דוד סומפולינסקי ז"ל, היה דמות תורנית מוכרת. בני משפחה נוספים משמשים כרבנים ותלמידי חכמים ולמדו בישיבות מובילות בציבור החרדי.