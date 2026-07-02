בעוד עולם התורה האמיתי פותח מדי זמן אלול ישיבות קדושות ומקבל אלפי בחורים השוקדים על תלמודם, מנסים מוסדות ההסמכה של התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות בארצות הברית להציג 'זינוק' ברישום - שמתורגם בפועל למספרים זעומים שמעידים יותר מכל על עומק המשבר.

דוח שפורסם על ידי מכון 'אטרא' (Atra) אישר את מה שכבר ידוע: הציבור האמריקאי הולך ומפנה עורף לזרמים אלו. נרשמה ירידה מתמשכת של עשור שלם במספר התלמידים במוסדותיהם, כאשר מתוך כ-4,000 'רבנים' הפועלים כיום בשירותם, רק 6% הם מתחת לגיל 35, בעוד למעלה מרבע (26%) כבר עברו את גיל 65.

כעת, בניסיון נואש להדוף את השמועות על קריסתם הקרבה, מנסים ראשי המוסדות הללו - 'בית המדרש ללימודים יהודיים' (JTS) של הקונסרבטיבים ו'היברו יוניון קולג'' (HUC) של הרפורמים - להכריז על 'המחזור הגדול ביותר מזה 15 שנה'. אלא שמבט מעמיק אל תוך המספרים מגלה תמונה עלובה למדי.

המספרים שנחגגים כ'הישג'

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ההצהרות הגרנדיוזיות על 'זינוק' ברישום מתורגמות בפועל למספרים זעומים:

במוסד הקונסרבטיבי JTS בניו יורק חוגגים כניסה של 25 תלמידים בלבד למסלול חמש-שנתי.

במוסד הרפורמי HUC נרשמו 41 תלמידים בלבד, בפריסה על פני שני קמפוסים ובשילוב מסלול 'וירטואלי' דרך המחשב.

בתנועת ה'רקונסטרוקציוניסטים' המצב עומד על 'יציבות' של תשעה תלמידים בלבד.

יתרה מכך, ה'תלמידים' החדשים מציגים מבוכה רוחנית וערבוב חסר תקדים: הגילאים נעים בין 24 ל-62, כשחלקם גברים וחלקם נשים. במוסד הרפורמי, 16 מתוך התלמידים החדשים לומדים במסלול הווירטואלי, כשהגיל הממוצע שלהם הוא 48 - אנשים המחפשים 'קריירה שנייה' בשלב מאוחר בחייהם.

קריסת הקהילות והתפרקות המוסדות

הניסיון להציג פריחה רגעית מגיע על רקע חרדה עצומה מהמשך התפרקות הקהילות הליברליות. מחקר של מכון 'פיו' (Pew) חשף כי מאז תחילת המאה ה-21, למעלה משליש מהקהילות הקונסרבטיביות בארה"ב נסגרו לצמיתות. גם אצל הרפורמים המצב דומה, כאשר אחת מכל חמש קהילות נסגרה באותה תקופה.

עדות מובהקת לקריסה היא סגירתו למעשה של 'בית המדרש' הקונסרבטיבי הגדול 'ציגלר' בלוס אנג'לס, אשר נאלץ להקפיא את הקבלה אליו והודיע על כוונתו לעבור למודל 'בלתי-זרמי' - הגדרה מכובדת לפשיטת רגל ארגונית.

כדי להגיע למספרי הרישום הללו, נאלצו המוסדות להוריד את הרף בצורה דרסטית ולייצר מסלולים מקוונים המאפשרים קבלת תואר ללא צורך בהגעה פיזית או בלימוד רציני. בין הנרשמים ניתן למצוא דמויות כמו סת' רוזן (57), איש הייטק ומשפטים לשעבר, שהחליט ללמוד מהבית דרך המחשב.

ניגוד מוחלט לעולם התורה

הניגוד בין המשבר העמוק של התנועות הליברליות לבין הפריחה בעולם התורה האמיתי בולט לעין. בעוד מוסדות הרפורמים והקונסרבטיבים חוגגים עשרות תלמידים בודדים, ישיבות קדושות בארצות הברית ובעולם מקבלות אלפי בחורים מדי שנה.

מנהלי המוסדות הליברליים תולים את העניין המחודש בטבח שמחת תורה, שהעלו אצל יהודים רבים בארה"ב שאלות על זהותם. אך במקום לחזור לצור מחצבתם ולתורת אמת, מנסים מוסדות אלו להציע להם תחליפים חלולים ורפורמות שאיבדו מזמן את אחיזתן ביהדות.

המשבר העמוק של יהדות ארה"ב הרפורמית נמשך, וכל 'חגיגות הרישום' אינן אלא ניסיון נואש לעצור את הקריסה הרוחנית והדמוגרפית. בעוד התנועות הליברליות הולכות ומצטמקות, עולם התורה האמיתי ממשיך לפרוח ולהתרחב, כעדות חיה לכוחה של תורת אמת.