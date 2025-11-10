לרגל יום פטירתו של גאון הפסיקה רבי דוד פיינשטיין זצ"ל, שחל בתאריך י"ט חשוון – ‘בבלי’ עם שורות קצרות על דמותו של פוסק הלכה, "שייף עייל שייף ונפיק וגריס באורייתא תדירא" | וַיְהִי דָוִד לְכָל דְּרָכָו מַשְׂכִּיל (יהדות ואקטואליה)
הלילה, המפלגה הרפובליקנית רשמה הפסד גם בניו ג'רזי, שם הובס המושל ג'ק צ'יאטראלי הרפובליקני למתמודדת הדמוקרטית | במהלך של הרגע האחרון, קרא הנשיא טראמפ ללומדי הישיבה "בית מדרש גבוה" בלייקווד לצאת לקלפיות ולהצביע עבור המושל המכהן, אך לבסוף כאמור הוא הובס (בעולם)
יום הבחירות תיכף ייפתח בארה"ב, והמיעוט הימני בניו יורק מעולם לא היה במתח גדול כל כך | לפי כל הסקרים - כולל האחרון האופטימי ביותר, ראש העיר הבא של ניו יורק הוא זוהראן ממדאני | אבל מה אומרות סוכנויות ההימורים? והאם תמיכתו של טראמפ עזרה לשנות את המשוואה? | כל הפרטים (חדשות)
לרגל יום פטירתו של רבי יעקב יוסף (חריף) זצ"ל, רב הכולל בניו-יורק שתאריך פטירתו חל בכ"ד תמוז – 'בבלי' עם שורות קצרות על חייו ופרקי משנתו | הוא הגבר הוקם עולה של תורה והלכה במדבר השממה באמריקה | על דרשתו האחרונה שהרטיטה לבבות לשוב בתשובה | “בית יוסף להבה" (יהדות ואקטואליה)
לרגליום פטירתו של רבי רבי יעקב יוסף הרמןזצ”ל שחל בתאריך י"זתמוז – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותושל מקים עולה של תורה ויראת שמים באמריקה| הנערשסבל מחרפת רעב וישן תחת כיפת השמים שלהפארק העירוני |על סוכה מעין עולם הבאוהכנסת אורחים ללא גבול ומידה |לַעֲשׂוֹתרְצוֹנְךָ אֱ-לֹקיחָפָצְתִּי(יהדותואקטואליה)
סקר של חברת JPPI מציג את הפערים העצומים בין יהודי ישראל למקביליהם בארה"ב | היהודים בארה"ב, שרובם הגדול מזדהים עם הדמוקרטים והליברלים, מאמינים יותר בשלום עם הפלסטינים ושההתנחלויות הן נטל | הנתונים (חדשות, בעולם)