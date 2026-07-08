מחוקקים במדינת ניו יורק הכניסו ביום שלישי לתקציב המדינה הצעת חוק להקמת "אזור חיץ" של 50 רגל – כ-15 מטרים – סביב בתי ספר יומיים ומרכזים קהילתיים יהודיים. המהלך מגיע על רקע עלייה חדה באירועי אנטישמיות ברחבי המדינה, ומהווה מענה מדינתי לאחר שראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני הטיל ווטו על הצעה דומה ברמה העירונית.

סם סאטון, סנאטור דמוקרטי מהמדינה שהוא גם יהודי, הצהיר כי "בעקבות התקרית המזעזעת מחוץ לבית הכנסת 'פארק איסט', הפכתי למחוקק הראשון שהציג את ההצעה הזו". סאטון הוסיף וציין כי "היום, הגנות אזור החיץ נכללו בתקציב המדינה הסופי".

הצעה שעדיין לא עברה רשמית – אך צפויה לעבור

נועם אברהמס, מנהל התקשורת של סאטון, מסר לסוכנות הידיעות JNS כי ההצעה נכללה בהצעת חוק התקציב הנידונה כעת במושב הפרלמנט. "למרות שמבחינה טכנית זה אומר שההצעה עדיין לא עברה בשני בתי המחוקקים, מעולם לא ראיתי הצעת חוק תקציב שלא עוברת ברגע שהיא מגיעה לשולחן הדיונים", אמר אברהמס.

מארק טרייגר, מנכ"ל המועצה ליחסי קהילה יהודית של ניו יורק (JCRC-NY), אמר כי ארגונים יהודיים ושותפיהם הפכו "כאב למטרה, ובסופו של דבר למדיניות, כדי להבטיח שהביטחון יגיע לכל הדתות והקהילות ברחבי ניו יורק".

עקיפת הווטו של ראש העיר ממדאני

חברי האספה המחוקקת של המדינה ציינו כי אזור החיץ חיוני במיוחד לאחר שזוהראן ממדאני, ראש עיריית ניו יורק, הטיל ווטו על הצעה קודמת לאזור חיץ סביב מוסדות חינוך. ההצעה העירונית עברה במועצת העיר ניו יורק אך ללא הרוב הדרוש כדי לעקוף ווטו של ראש עיר. עם זאת, מועצת העיר כן העבירה ברוב חסין-ווטו חוק הקורא למשטרת ניו יורק (NYPD) לגבש תוכנית להגנת בתי תפילה.

"במהלך שלוש השנים האחרונות, קהילות יהודיות ברחבי ניו יורק התמודדו עם עלייה מדאיגה עמוקה באנטישמיות, הטרדות ואלימות", מסרו המחוקקים של המדינה בהודעה לעיתונות. "מהתקפות מחוץ לבתי כנסת ומוסדות קהילתיים ועד להפחדת סטודנטים בקמפוסים של קולג'ים, יותר מדי ניו יורקרים כבר אינם מרגישים בטוחים במקומות המדויקים שאמורים להציע להם מפלט ושייכות".

מהצעה מקומית צרה לחקיקה מדינתית "עם שיניים"

כאשר הוצגה לראשונה לפני מספר חודשים הצעה ראשונית לאזור חיץ של 25 רגל – כ-7.5 מטרים – "המגבילה מחאות ליד בתי תפילה", רבים מחברי האספה חשו מיד כי היא אינה מרחיקת לכת מספיק. "אנחנו באספה זיהינו שגבול צר של 25 רגל פשוט לא מסוגל לתת מענה לעוצמת המשבר הזה", כתבו הנציגים.

הם הוסיפו כי "ההתערבות ברמת המדינה הפכה לדחופה באופן שאינו משתמע לשני פנים בעקבות הווטו של ראש עיריית ניו יורק על הצעת החוק של מועצת העיר לשקיפות ודיווח על היקפי הבטיחות בבתי הספר". לדבריהם, "הכישלון העירוני הזה הותיר ניו יורקרים יהודים רבים מאוכזבים מאוד וחשופים. אם העיר ניו יורק אינה מסוגלת למצוא בתוכה את הכוחות לנקוט בצעדים הנדרשים כדי להגן על ילדינו, מדינת ניו יורק חייבת להתערב ולפעול, וכך היא תעשה".