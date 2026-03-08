סיפור מרגש הגיע בשבוע שעבר לפתחם של הרבנים: זוג צעיר שתכננו נישואין רפורמיים, החליטו לחזור למקורות ולערוך חופה יהודית כדת משה וישראל • אלא שאז הגיעה ההפתעה מההורים: "גם אנחנו רוצים חופה כדת משה וישראל" • השאלה ההלכתית המורכבת שהונחה על שולחנו של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד: האם מותר להשיא הורים וילדים באותו המעמד? • ההכרעה המפתיעה והפתרון שנמצא לחגיגה המשפחתית הכפולה • כל הפרטים על הדרמה ההלכתית (חרדים)
"חוק הכותל" אושר בקריאה טרומית במליאת הכנסת ברוב של 56 ח"כים שהצביעו בעד החוק לעומת 47 מתנגדים | בהצעת החוק, מוצע לקבוע בחוק הגדרה מפורשת של המונח "חילול" בנוגע למקומות הקדושים ליהודים, כהתנהגות העומדת בניגוד להנחיות הרבנות הראשית ופסיקותיה (חדשות)
סקר של חברת JPPI מציג את הפערים העצומים בין יהודי ישראל למקביליהם בארה"ב | היהודים בארה"ב, שרובם הגדול מזדהים עם הדמוקרטים והליברלים, מאמינים יותר בשלום עם הפלסטינים ושההתנחלויות הן נטל | הנתונים (חדשות, בעולם)