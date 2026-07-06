מפקד בכיר בחמאס שאימן את מחבלי הנוח׳בה לטבח שמחת תורה - חוסל | תיעוד

דובר צה״ל הודיע הערב (שני) על חיסולו של מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס, שהיווה חוליה מרכזית בהכנת הטבח הנורא של ה-7 באוקטובר. המחבל פאדי פלאח עאשור דע׳מש, שכיהן כמפקד במחלקת האימונים של הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר בצפון רצועת עזה במהלך הלילה.

על פי הנמסר מדובר צה״ל, דע׳מש היה אחראי על אימונים שונים בארגון הטרור, כאשר בשנים שקדמו לטבח ה-7 באוקטובר התמקד בהובלת אימוני מערך הנוח׳בה - אותם מחבלים שפשטו על יישובי עוטף עזה ורצחו מאות אזרחים חפים מפשע. המחבל שימש גם כאחד ממנהלי הלחימה נגד כוחות צה״ל ברצועת עזה במהלך המלחמה.

קידם מתווי טרור נוספים

צפו: הרב מאיר שמואלי ביקש מחילה מרופאים ערבים במפגש פיוס מיוחד בבלי | 05.07.26 2

בתקופה האחרונה, כך נמסר מדובר צה״ל, דע׳מש פעל באופן שיטתי לקידום מתווי טרור נוספים ברצועת עזה. המחבל ניסה לפעול לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור חמאס, תוך שהוא מהווה איום ישיר על כוחות צה״ל הפועלים בשטח.

החיסול מצטרף לשורה של פעולות שביצע צה״ל בימים האחרונים נגד מפקדים בכירים בארגוני הטרור ברצועה. בשבוע שעבר דיווח צה״ל על חיסולם של שני מחבלים בכירים נוספים - מוחמד נגיב עאשור ותאמר סעיד אבו נחל, שהיו מעורבים בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה״ל.

פעילות מבצעית נרחבת

החיסול מתרחש על רקע פעילות מבצעית נרחבת של צה״ל ברצועת עזה. בשבועות האחרונים דיווח צה״ל על השמדת תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר ברחבי הרצועה, במסגרת המאמץ השיטתי לאיתור והשמדת תשתיות הטרור התת-קרקעיות של חמאס.

בנוסף, צה״ל תקף והשמיד במהלך השבוע ארבע עמדות שיגור במספר מרחבים ברצועת עזה, שהוקמו על ידי ארגוני הטרור לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף. עמדות השיגור היו מוכנות לשיגור לעבר כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל.

בדובר צה״ל הדגישו כי כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על כוחות הביטחון ואזרחי ישראל.